https://ria.ru/20230622/astrakhan-1879818294.html

В Астрахани участвующим в СВО контрактникам вдвое повысили выплату

В Астрахани участвующим в СВО контрактникам вдвое повысили выплату - РИА Новости, 22.06.2023

В Астрахани участвующим в СВО контрактникам вдвое повысили выплату

Единовременную выплату жителям Астраханской области, участвующим в спецоперации по контракту, повысили вдвое, теперь она составит 150 тысяч рублей, сообщил... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:37

2023-06-22T15:37

2023-06-22T15:37

астраханская область

астраханская область

игорь бабушкин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июн - РИА Новости. Единовременную выплату жителям Астраханской области, участвующим в спецоперации по контракту, повысили вдвое, теперь она составит 150 тысяч рублей, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Сегодня депутаты областной Думы единогласно поддержали мою инициативу и приняли новый закон о соцподдержке астраханцев-участников СВО и членов их семей. С 75 до 150 тысяч рублей увеличиваем размер единовременной выплаты гражданам, заключившим контракт на военную службу с 1 июня 2023 года", - написал он в телеграм-канале. На эту выплату также будут иметь право астраханцы, служащие в именном дивизионе "Лотос", причем независимо от даты заключения контракта. Также вводятся новые региональные единовременные выплаты участникам спецоперации, получившим увечья в бою. Если ранение, травма или контузия легкие, выплата составит 250 тысяч рублей, если тяжелые – 500 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 июля 2023 года, однако выплаты будут распространятся на тех, кто заключил контракт с 1 июня 2023 года. "Кроме бойцов, на территории новых российских регионов в служебных командировках находятся невоенные астраханцы: врачи, строители, работники ЖКХ, госслужащие. В отношении них, а также членов их семей внес на рассмотрение соответствующий законопроект, который тоже сегодня приняли депутаты", - добавил губернатор. Документ устанавливает дополнительные единовременные выплаты за увечья, либо в случае гибели командированного. Они аналогичны тем, что будут выплачиваться участникам спецоперации. Закон вступит в силу на следующий день после его официального опубликования.

https://ria.ru/20230607/pomosch-1876781285.html

астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин