https://ria.ru/20230622/armiya-1879769874.html
К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию
К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию - РИА Новости, 22.06.2023
К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию
К концу июня в вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, сообщил министр... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T12:16
2023-06-22T12:16
2023-06-22T14:31
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. К концу июня в вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — сказал глава ведомства на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.По словам Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60 процентов.На совещании министр обороны также заявил, что в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек — примерно полк. По прямому контракту, как добавил Шойгу, набраны 114 тысяч человек, также есть еще более 50 тысяч добровольцев.
https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия
Безопасность, Россия, Специальная военная операция на Украине
К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию
Глава Минобороны Шойгу заявил о формировании резервной армии в ВС России к концу июня
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. К концу июня в вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — сказал глава ведомства на совещании президента Владимира Путина
с постоянными членами Совбеза.
По словам Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60 процентов.
На совещании министр обороны также заявил, что в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек — примерно полк. По прямому контракту, как добавил Шойгу, набраны 114 тысяч человек, также есть еще более 50 тысяч добровольцев.
ВС России каждые сутки получают полк контрактников, заявил Шойгу