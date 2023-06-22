https://ria.ru/20230622/armiya-1879769874.html

К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию

К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию - РИА Новости, 22.06.2023

К концу июня в Вооруженных силах России сформируют резервную армию

К концу июня в вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, сообщил министр... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T12:16

2023-06-22T12:16

2023-06-22T14:31

безопасность

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. К концу июня в вооруженных силах сформируют резервную армию и в ближайшее время — армейский корпус, они получат более 3700 единиц техники, сообщил министр обороны Сергей Шойгу."Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии, плюс к этому пять полков 20-й армии танковой. Там идет все планово. Фактически к концу июня мы завершим формирование резервной армии и там в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — сказал глава ведомства на совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.По словам Шойгу, сейчас эти пять полков как по личному составу, так и по технике сформированы на 60 процентов.На совещании министр обороны также заявил, что в среднем за сутки на службу по контракту поступают 1336 человек — примерно полк. По прямому контракту, как добавил Шойгу, набраны 114 тысяч человек, также есть еще более 50 тысяч добровольцев.

https://ria.ru/20230622/kontrakt-1879768448.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия