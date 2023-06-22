Рейтинг@Mail.ru
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению - РИА Новости, 22.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:59 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/armeniya-1879822040.html
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению - РИА Новости, 22.06.2023
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению
Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван до двух в неделю, сообщает перевозчик на сайте. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:59
2023-06-22T15:59
туризм
армения
авиарейсы
куда можно лететь
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806468042_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_44e7782d0cff7acd06c5e95b3a423e34.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван до двух в неделю, сообщает перевозчик на сайте.В июне к рейсу по воскресеньям добавили еще один - по вторникам.Время в пути – четыре часа. Стоимость билетов начинается от девяти тысяч рублей.Сейчас в столицу Армении авиакомпания перевозит пассажиров также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806468042_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_8e40529850d5ba8d5cabc152375c64c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, авиарейсы, куда можно лететь, новости - туризм
Туризм, Армения, авиарейсы, куда можно лететь, Новости - Туризм
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению

Российская авиакомпания увеличила число рейсов из Тюмени в Ереван

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван до двух в неделю, сообщает перевозчик на сайте.
В июне к рейсу по воскресеньям добавили еще один - по вторникам.
Время в пути – четыре часа. Стоимость билетов начинается от девяти тысяч рублей.
Сейчас в столицу Армении авиакомпания перевозит пассажиров также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.
Проектное решение строительства курорта Новая Анапа
"Нас ждет что-то невероятное". Главные суперпроекты российского туризма
19 июня, 08:00
 
ТуризмАрменияавиарейсыкуда можно лететьНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала