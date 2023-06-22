https://ria.ru/20230622/armeniya-1879822040.html
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению - РИА Новости, 22.06.2023
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению
Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван до двух в неделю, сообщает перевозчик на сайте. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:59
2023-06-22T15:59
2023-06-22T15:59
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Авиакомпания Utair увеличила количество рейсов из Тюмени в Ереван до двух в неделю, сообщает перевозчик на сайте.В июне к рейсу по воскресеньям добавили еще один - по вторникам.Время в пути – четыре часа. Стоимость билетов начинается от девяти тысяч рублей.Сейчас в столицу Армении авиакомпания перевозит пассажиров также из Москвы, Санкт-Петербурга и Сургута.
https://ria.ru/20230619/kurorty-1877721222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, авиарейсы, куда можно лететь, новости - туризм
Туризм, Армения, авиарейсы, куда можно лететь, Новости - Туризм
Российская авиакомпания увеличила число рейсов в Армению
Российская авиакомпания увеличила число рейсов из Тюмени в Ереван