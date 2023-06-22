https://ria.ru/20230622/arest-1879894486.html

В Ярославле арестовали мужчину, напавшего на женщину с коляской

В Ярославле арестовали мужчину, напавшего на женщину с коляской - РИА Новости, 22.06.2023

В Ярославле арестовали мужчину, напавшего на женщину с коляской

Неадекватного ведущего себя мужчину, напавшего на женщину с коляской в Ярославле, поместили под административный арест, полиция продолжает устанавливать все... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T23:53

2023-06-22T23:53

2023-06-22T23:53

происшествия

ярославль

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Неадекватного ведущего себя мужчину, напавшего на женщину с коляской в Ярославле, поместили под административный арест, полиция продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, сообщила РИА Новости, представитель УМВД по Ярославской области. На портале Pikabu появилась публикация пользователя, в которой он сообщает, что в среду "здоровый "кабан" под веществами напал на хрупкую девушку с коляской, посреди белого дня", мужчину вовремя успели обезвредить неравнодушные прохожие, которые удерживали его до приезда полицейских. Автор публикации утверждает, что потерпевшую напавший "повалил на землю, перед этим ударив по лицу, также пнул коляску с ребенком и подошедшую пожилую женщину". Пользователь опубликовал видео, на котором мужчины удерживают лежащего на земле правонарушителя, а он рассказывает, что напал на женщину с коляской, потому что "хотел заняться сексом", признается, что только что употребил наркотики. "В полицию поступило сообщение о том, что на улице Чкалова в Ярославле неадекватный мужчина, пристает к девушке, которая везла ребенка в детской коляске. Очевидцы происшествия пришли ей на помощь и до прибытия полиции удерживали мужчину. Прибывшими на место полицейскими злоумышленник был доставлен в ОМВД России по Ленинскому городскому району", - информирует УМВД в четверг. Сообщается, что мужчина - 1991 года рождения. В отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). "Сегодня судом вынесено решение об административном аресте на срок десять суток, злоумышленник водворен в спецприемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту", - рассказала РИА Новости представитель УМВД. Собеседница пояснила, что полиция проводит проверку заявления потерпевшей, выясняя все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230412/arest-1864929936.html

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происшествия, ярославль, россия, ярославская область