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На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ
На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ - РИА Новости, 22.06.2023
На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ
На оккупированной северной части Кипра арестован россиянин, который находился в розыске Интерпола за преступления в России и пять лет проживал в селении... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T19:43
2023-06-22T19:43
2023-06-22T19:43
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АФИНЫ, 22 июн – РИА Новости. На оккупированной северной части Кипра арестован россиянин, который находился в розыске Интерпола за преступления в России и пять лет проживал в селении Трикомо, сообщило Кипрское агентство новостей CNA. В публикации его называют Stanislav Mitrushi. "Местная пресса сообщает, что разыскиваемое лицо российского происхождения пересекло оккупированные территории в 2018 году с поддельным албанским паспортом через пропускной пункт Пергамос и проживал там нелегально. При этом он получил вид на жительство, а также приобрел недвижимость", - сообщило агентство. Во время обыска в его доме у него были обнаружены 150 030 фунтов стерлингов и 120 000 долларов США, два компьютера, пять мобильных телефонов и USB-накопители, говорится в сообщении. Издания непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра опубликовали его фото и сообщили, что суд постановил оставить подозреваемого под стражей в полиции на четыре дня. Подозреваемый находится в розыске Интерпола "за множество преступлений, совершенных им в России", говорится в публикации турецкогоязычного издания Diyalog. Возможно, что речь идет о бывшем главе совета директоров банка "Советский" Станиславе Митрушине.
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в мире, кипр, россия, интерпол, сша
В мире, Кипр, Россия, Интерпол, США
На севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола, пишут СМИ
CNA: на севере Кипра россиянина арестовали по ордеру Интерпола за преступления в России
АФИНЫ, 22 июн – РИА Новости.
На оккупированной северной части Кипра арестован россиянин, который находился в розыске Интерпола за преступления в России и пять лет проживал в селении Трикомо, сообщило Кипрское агентство новостей CNA
.
В публикации его называют Stanislav Mitrushi.
"Местная пресса сообщает, что разыскиваемое лицо российского происхождения пересекло оккупированные территории в 2018 году с поддельным албанским паспортом через пропускной пункт Пергамос и проживал там нелегально. При этом он получил вид на жительство, а также приобрел недвижимость", - сообщило агентство.
Во время обыска в его доме у него были обнаружены 150 030 фунтов стерлингов и 120 000 долларов США
, два компьютера, пять мобильных телефонов и USB-накопители, говорится в сообщении.
Издания непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра опубликовали его фото и сообщили, что суд постановил оставить подозреваемого под стражей в полиции на четыре дня. Подозреваемый находится в розыске Интерпола "за множество преступлений, совершенных им в России", говорится в публикации турецкогоязычного издания Diyalog.
Возможно, что речь идет о бывшем главе совета директоров банка "Советский" Станиславе Митрушине.
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