https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html

В Мордовии арестовали уроженку Украины, работавшую на СБУ

В Мордовии арестовали уроженку Украины, работавшую на СБУ - РИА Новости, 22.06.2023

В Мордовии арестовали уроженку Украины, работавшую на СБУ

Жительницу Мордовии, обвиняемую государственной измене в интересах службы безопасности Украины, арестовали на 2 месяца, сообщается на сайте Ленинского районного РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:38

2023-06-22T13:38

2023-06-22T13:38

украина

россия

саранск

служба безопасности украины

фсб

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Жительницу Мордовии, обвиняемую государственной измене в интересах службы безопасности Украины, арестовали на 2 месяца, сообщается на сайте Ленинского районного суда Саранска. Ранее пресс-служба управления ФСБ России по Мордовии сообщила о задержании уроженки Украины, которая собирала информацию о сотрудниках ФСБ, объектах военного и энергетического комплексов региона, а полученные сведения попыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Женщина вину признала полностью. "Ленинский районный суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя… об избрании в отношении 30-летней уроженки Украины Н. Харченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. Срок ареста - по 18 августа включительно. Как следует из материалов дела и постановления суда, Харченко, прибыв в апреле 2022 года из ДНР в Мордовию, обратилась в полицию с заявлением об установлении ее личности в связи с потерей паспорта гражданина Украины. В декабре 2022 года ей был выдан паспорт РФ. При этом, как отмечается, она была противником проведения спецоперации и, желая вернуться на Украину или уехать в Евросоюз, "совершила определенные действия по оказанию помощи" Украине, ее деятельность была направлена против безопасности РФ.

https://ria.ru/20230607/shpion-1876636925.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

украина, россия, саранск, служба безопасности украины, фсб, происшествия