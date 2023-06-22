СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил
NYP: в Нью-Йорке арестовали наехавшего на людей водителя, считавшего, что Google его мучил
© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
Полиция на месте преступления . Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
Между тем издание New York Post со ссылкой на судебные документы сообщает, что мужчина жаловался на мучения, причиняемые ему Google.
По данным газеты, "рядом с машиной подозреваемого была найдена табличка с надписью "Google мучил меня" и как минимум одна канистра с бензином".
Страница мужчины в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), как сообщается в публикации, свидетельствует, что он якобы годами утверждал, что Google мучил его физически и психологически. Якобы муки доставляли ему внезапные яркие вспышки на всех его устройствах.
В полиции города РИА Новости сообщили, что 34-летний Джейсон Биттон на своем Ford Fusion во вторник выехал на тротуар, сбил трех человек, а затем врезался в здание. Пострадали девочка 12 лет и две женщины. Все они в стабильном состоянии были доставлены в больницу.
Биттон обвиняется по трем пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания "безрассудной угрозы", а также попытка осуществления "безответственного вождения".
По данным New York Post, Биттон врезался в здание, располагающееся неподалеку от штаб-квартиры Google на Манхэттене.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.