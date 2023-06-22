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СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил - РИА Новости, 22.06.2023
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01:55 22.06.2023 (обновлено: 05:57 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/arest-1879695188.html
СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил
СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил - РИА Новости, 22.06.2023
СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил
Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T01:55
2023-06-22T05:57
нью-йорк (город)
россия
манхэттен
google
ford motor
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 22 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.Между тем издание New York Post со ссылкой на судебные документы сообщает, что мужчина жаловался на мучения, причиняемые ему Google.По данным газеты, "рядом с машиной подозреваемого была найдена табличка с надписью "Google мучил меня" и как минимум одна канистра с бензином".Страница мужчины в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), как сообщается в публикации, свидетельствует, что он якобы годами утверждал, что Google мучил его физически и психологически. Якобы муки доставляли ему внезапные яркие вспышки на всех его устройствах.В полиции города РИА Новости сообщили, что 34-летний Джейсон Биттон на своем Ford Fusion во вторник выехал на тротуар, сбил трех человек, а затем врезался в здание. Пострадали девочка 12 лет и две женщины. Все они в стабильном состоянии были доставлены в больницу.Биттон обвиняется по трем пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания "безрассудной угрозы", а также попытка осуществления "безответственного вождения". По данным New York Post, Биттон врезался в здание, располагающееся неподалеку от штаб-квартиры Google на Манхэттене.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230615/gonkong-1878335255.html
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нью-йорк (город)
россия
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нью-йорк (город), россия, манхэттен, google, ford motor, в мире
Нью-Йорк (город), Россия, Манхэттен, Google, Ford Motor, В мире
СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил

NYP: в Нью-Йорке арестовали наехавшего на людей водителя, считавшего, что Google его мучил

© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© AP Photo / John Minchillo
Полиция на месте преступления . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 22 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.
Между тем издание New York Post со ссылкой на судебные документы сообщает, что мужчина жаловался на мучения, причиняемые ему Google.
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По данным газеты, "рядом с машиной подозреваемого была найдена табличка с надписью "Google мучил меня" и как минимум одна канистра с бензином".
Страница мужчины в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), как сообщается в публикации, свидетельствует, что он якобы годами утверждал, что Google мучил его физически и психологически. Якобы муки доставляли ему внезапные яркие вспышки на всех его устройствах.
В полиции города РИА Новости сообщили, что 34-летний Джейсон Биттон на своем Ford Fusion во вторник выехал на тротуар, сбил трех человек, а затем врезался в здание. Пострадали девочка 12 лет и две женщины. Все они в стабильном состоянии были доставлены в больницу.
Биттон обвиняется по трем пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания "безрассудной угрозы", а также попытка осуществления "безответственного вождения".
По данным New York Post, Биттон врезался в здание, располагающееся неподалеку от штаб-квартиры Google на Манхэттене.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Нью-Йорк (город)РоссияМанхэттенGoogleFord MotorВ мире
 
 
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