https://ria.ru/20230622/arest-1879695188.html

СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил

СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил - РИА Новости, 22.06.2023

СМИ: наехавший на людей в Нью-Йорке водитель считал, что Google его мучил

Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T01:55

2023-06-22T01:55

2023-06-22T05:57

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июн - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала и предъявила обвинения мужчине, который задавил несколько человек на пересечении 15-й улицы и 10-й авеню, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города.Между тем издание New York Post со ссылкой на судебные документы сообщает, что мужчина жаловался на мучения, причиняемые ему Google.По данным газеты, "рядом с машиной подозреваемого была найдена табличка с надписью "Google мучил меня" и как минимум одна канистра с бензином".Страница мужчины в Facebook* (запрещенная в России экстремистская соцсеть), как сообщается в публикации, свидетельствует, что он якобы годами утверждал, что Google мучил его физически и психологически. Якобы муки доставляли ему внезапные яркие вспышки на всех его устройствах.В полиции города РИА Новости сообщили, что 34-летний Джейсон Биттон на своем Ford Fusion во вторник выехал на тротуар, сбил трех человек, а затем врезался в здание. Пострадали девочка 12 лет и две женщины. Все они в стабильном состоянии были доставлены в больницу.Биттон обвиняется по трем пунктам: попытка совершения нападения, попытка создания "безрассудной угрозы", а также попытка осуществления "безответственного вождения". По данным New York Post, Биттон врезался в здание, располагающееся неподалеку от штаб-квартиры Google на Манхэттене.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230615/gonkong-1878335255.html

https://ria.ru/20230621/reksa-1879298744.html

нью-йорк (город)

россия

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нью-йорк (город), россия, манхэттен, google, ford motor, в мире