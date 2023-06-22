АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году
Евменов: АПЛ "Белгород" с ядерными дронами "Посейдон" примут на вооружение в этом году
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду. Архивное фото
КРОНШТАДТ, 22 июн — РИА Новости. Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
"Как президент и сказал, в этом году примем", — сообщил он.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года, в июле 2022-го ее передали флоту.
О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", которая строится сейчас в цехах завода "Севмаш".