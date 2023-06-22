https://ria.ru/20230622/apl-1879813505.html

АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году

АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году - РИА Новости, 22.06.2023

АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году

Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T15:15

2023-06-22T15:15

2023-06-22T15:54

безопасность

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КРОНШТАДТ, 22 июн — РИА Новости. Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте."Как президент и сказал, в этом году примем", — сообщил он. Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года, в июле 2022-го ее передали флоту.О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", которая строится сейчас в цехах завода "Севмаш".

https://ria.ru/20230621/arktur-1879469797.html

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Кирилл Волков

безопасность, вмф рф, россия, николай евменов