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АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году - РИА Новости, 22.06.2023
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15:15 22.06.2023 (обновлено: 15:54 22.06.2023)
https://ria.ru/20230622/apl-1879813505.html
АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году
АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году - РИА Новости, 22.06.2023
АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году
Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T15:15
2023-06-22T15:54
безопасность
вмф рф
россия
николай евменов
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КРОНШТАДТ, 22 июн — РИА Новости. Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте."Как президент и сказал, в этом году примем", — сообщил он. Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года, в июле 2022-го ее передали флоту.О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", которая строится сейчас в цехах завода "Севмаш".
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безопасность, вмф рф, россия, николай евменов
Безопасность, ВМФ РФ, Россия, Николай Евменов
АПЛ "Белгород" с ядерными беспилотниками примут на вооружение в этом году

Евменов: АПЛ "Белгород" с ядерными дронами "Посейдон" примут на вооружение в этом году

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкАтомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Атомная подводная лодка "Белгород" во время спуска на воду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 22 июн — РИА Новости. Атомную подводную лодку "Белгород", носитель подводных ядерных беспилотников "Посейдон", примут на вооружение военно-морского флота в этом году, заявил РИА Новости главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
"Как президент и сказал, в этом году примем", — сообщил он.
Многоцелевая атомная подводная лодка "Белгород" относится к проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), который специально для системы "Посейдон" переработали в проект 09852. Субмарину спустили на воду в апреле 2019 года, в июле 2022-го ее передали флоту.
О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" президент Владимир Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники могут оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Штатным носителем "Посейдонов" станет АПЛ "Хабаровск", которая строится сейчас в цехах завода "Севмаш".
Атомная подводная лодка - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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