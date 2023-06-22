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Российский автомат АДС модернизируют для улучшения эргономики
Российский автомат АДС модернизируют для улучшения эргономики - РИА Новости, 22.06.2023
Российский автомат АДС модернизируют для улучшения эргономики
Уникальный российский автомат АДС (автомат двухсредный специальный) для стрельбы на суше и под водой, серийно выпускаемый для вооружения российских боевых... РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T03:08
2023-06-22T03:08
2023-06-22T03:08
безопасность
кронштадт
высокоточные комплексы
ростех
технологии
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Уникальный российский автомат АДС (автомат двухсредный специальный) для стрельбы на суше и под водой, серийно выпускаемый для вооружения российских боевых пловцов, проходит модернизацию для улучшения эргономики, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех). "В настоящее время автомат двухсредный специальный выпускается серийно. По результатам опытной эксплуатации было принято решение о модернизации автомата в части улучшения его эргономических характеристик. Работы по модернизации проводятся, внесенные в конструкцию изделия изменения будут подтверждены испытаниями", - сообщили в пресс-службе на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте.
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безопасность, кронштадт, высокоточные комплексы, ростех, технологии
Безопасность, Кронштадт, Высокоточные комплексы, Ростех, Технологии
Российский автомат АДС модернизируют для улучшения эргономики
Ростех модернизирует автомат для стрельбы на суше и под водой для улучшения эргономики