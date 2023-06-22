https://ria.ru/20230622/abiturient-1879881426.html

Педагогические вузы начали прием документов от абитуриентов 2023 года

Педагогические вузы начали прием документов от абитуриентов 2023 года - РИА Новости, 22.06.2023

Педагогические вузы начали прием документов от абитуриентов 2023 года

В России стартовала приемная кампания в вузы. В ней также принимают участие 38 подведомственных Министерству просвещения педагогических университетов и 12 их... РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T21:03

2023-06-22T21:03

2023-06-22T21:03

год педагога и наставника

социальный навигатор

общество

сергей кравцов

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845565371_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_b3edcaa739a854acdfa4483554f3553f.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России стартовала приемная кампания в вузы. В ней также принимают участие 38 подведомственных Министерству просвещения педагогических университетов и 12 их филиалов. При этом прием с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" для абитуриентов обеспечен в 34 педуниверситетах и 12 филиалах.Суперсервис "Поступление в вуз онлайн" доступен на портале "Госуслуги". С его помощью можно дистанционно подать документы в пять любых вузов страны, выбрав до пяти направлений подготовки или специальностей (точное количество определяет вуз)."Профессия учителя становится более статусной. Подтверждение тому – стабильный рост количества желающих получить высшее педагогическое образование. Отрадно, что все больше ребят свое будущее связывают именно с педагогическими специальностями. В 2022 году в педвузы было подано более 370 тысяч заявлений. Нынешняя приемная кампания проходит в Год педагога и наставника, и число желающих стать учителем, по предварительным данным, будет еще больше", – прокомментировал Министр просвещения России Сергей Кравцов.Перечень направлений подготовки специалистов в педагогических вузах обновляется ежегодно. В 2023 году впервые заявлено несколько профилей: технологии географического образования, информационные системы и технологии в образовании, технологическое образование и образовательная робототехника, здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе, инженерная педагогика, медиакоммуникации в образовании, экспертно-аналитическая деятельность в профессиональном образовании.Педвузы активно откликаются на современные реалии, выпуская квалифицированные кадры. Здесь продолжают работать педагогические "Кванториумы" – уникальные площадки, где студенты могут практиковаться на современном оборудовании, которое поставляется в школы и организации дополнительного образования.Важно, что квотирование учебных мест в вузах закреплено не только на федеральном (10% от числа бюджетных мест), но и на региональном, местном уровне. Отдельной квотой для поступления могут воспользоваться члены семей участников СВО.Для ребят, которые планируют стать педагогами и хотят выбрать педвуз, а также для всех, кто хочет получить дополнительное образование, создан единый навигатор БУДЬУЧИТЕЛЕМ.РФ, где собрано более 160 учебных заведений. Из них 34 вуза – профильно педагогические, в остальных вузах указаны педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения. В зависимости от критериев, которые важны для каждого конкретного пользователя, навигатор предложит подборку оптимальных вузов, сориентирует в их преимуществах и особенностях. Выбрать вуз можно по уровню образования – от среднего профессионального до докторантуры и программ дополнительного образования, региону и направлению – от школьной математики до специализированных предметов (инженерная и компьютерная графика, психология и др.).В 2023/24 учебном году количество бюджетных мест на педагогические направления подготовки составляет 75 тыс. В целом количество бюджетных мест в текущем учебном году – 626 278.Использование возможностей общегосударственной электронной платформы "Госуслуги" для дистанционной подачи документов абитуриентами, помимо личного обращения и заявок по почте, значительно облегчит процесс подачи документов, отметили в Минпросвещения.Благодаря сервису "Поступление в вуз онлайн" можно дистанционно подать документы в пять любых вузов страны, выбрав до пяти направлений подготовки или специальностей (точное количество определяет вуз). Поступать можно на очную, очно-заочную или заочную форму бакалавриата или специалитета, бесплатное, платное или целевое обучение. Потребуется только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах".Перед подачей документов нужно проверить свой профиль в личном кабинете и запросить данные об образовании и индивидуальных достижениях – их не придется вносить вручную в специальную форму и подтверждать в вузах.После отправки заявления важно внимательно следить за уведомлениями. Вуз может попросить заменить нечитаемые копии документов или прислать уведомление о дате и времени проведения вступительных испытаний.Через портал "Госуслуги" возможно будет следить за конкурсными списками и подать оригинал документа об образовании. Уведомление о зачислении придет в личный кабинет. Если форма обучения платная, заключить договор с вузом также можно онлайн с использованием приложения "Госключ".В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, входят 38 педагогических вузов. Их задача – обеспечить формирование учителя новой формации, обладающего инновационным мышлением, владеющего современными образовательными технологиями. Кроме того, педвузы сами становятся источниками педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на развитие индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сергей кравцов, сн_образование