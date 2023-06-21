https://ria.ru/20230621/zverinets-1879490019.html

ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении - РИА Новости, 21.06.2023

ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:02

2023-06-21T10:02

2023-06-21T10:40

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/17/1785114169_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_d16c34a44b43ade0cbb9ad3f8b756840.jpg

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас <...> он контролируется нашими подразделениями", — сказал он.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.

https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика