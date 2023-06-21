https://ria.ru/20230621/zverinets-1879490019.html
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении
Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:02
2023-06-21T10:02
2023-06-21T10:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас <...> он контролируется нашими подразделениями", — сказал он.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.
https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении
Пушилин: российские войска освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении