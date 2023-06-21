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ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 21.06.2023 (обновлено: 10:40 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/zverinets-1879490019.html
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении - РИА Новости, 21.06.2023
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении
Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:02
2023-06-21T10:40
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live"."По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас &lt;...&gt; он контролируется нашими подразделениями", — сказал он.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.
https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html
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вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

Пушилин: российские войска освободили укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские войска освободили и сейчас полностью контролируют укрепрайон "Зверинец" на Марьинском направлении, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live".
"По Марьинскому направлению — там и чеченские, и другие подразделения немаловажную позицию заняли и освободили так называемый Зверинец. Это прям мешало. С разных сторон мы к нему подходили. Сейчас <...> он контролируется нашими подразделениями", — сказал он.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
В начале июня командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные освободили примерно 70 процентов Марьинки.
Пятнадцатого июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что город скоро полностью освободят. Это позволит прекратить обстрелы Петровского района Донецка, а также приблизит окружение Авдеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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