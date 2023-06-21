https://ria.ru/20230621/zrk-1879551003.html

"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия

"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия - РИА Новости, 21.06.2023

"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия

Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:03

2023-06-21T14:03

2023-06-21T16:16

технологии

россия

зрк с-300

с-400 «триумф»

в мире

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military Watch."В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире", — говорится в материале.Комплекс С-300ПМУ-1 был представлен в 1992 году и получил серьезную модернизацию по сравнению с более старыми системами: его ракеты 48Н6 обладали дальностью поражения 195 километров и скоростью 5,8 Маха. Они были меньше по размеру, что позволяло запускать их с мобильных платформ и привело к революционному повышению живучести российских систем ПВО большой дальности.После этого российские военные разработали ЗРК С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, в дальнейшем переименованный в С-400. У этой системы дальность поражения 250 километров, которую затем увечили до 400, а ее гиперзвуковые ракеты могут перехватывать вражеские снаряды на скоростях выше восьми Махов, отметили обозреватели."Эта важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять столь важное место в обороне России", — указали авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html

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технологии, россия, зрк с-300, с-400 «триумф», в мире