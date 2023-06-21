"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия
Military Watch назвал российские ЗРК С-300ПМУ революционным видом оружия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military Watch.
"В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире", — говорится в материале.
Комплекс С-300ПМУ-1 был представлен в 1992 году и получил серьезную модернизацию по сравнению с более старыми системами: его ракеты 48Н6 обладали дальностью поражения 195 километров и скоростью 5,8 Маха. Они были меньше по размеру, что позволяло запускать их с мобильных платформ и привело к революционному повышению живучести российских систем ПВО большой дальности.
После этого российские военные разработали ЗРК С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, в дальнейшем переименованный в С-400. У этой системы дальность поражения 250 километров, которую затем увечили до 400, а ее гиперзвуковые ракеты могут перехватывать вражеские снаряды на скоростях выше восьми Махов, отметили обозреватели.
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"Эта важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять столь важное место в обороне России", — указали авторы.
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