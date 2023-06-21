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"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия - РИА Новости, 21.06.2023
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14:03 21.06.2023 (обновлено: 16:16 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/zrk-1879551003.html
"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия
"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия - РИА Новости, 21.06.2023
"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия
Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:03
2023-06-21T16:16
технологии
россия
зрк с-300
с-400 «триумф»
в мире
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military Watch."В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире", — говорится в материале.Комплекс С-300ПМУ-1 был представлен в 1992 году и получил серьезную модернизацию по сравнению с более старыми системами: его ракеты 48Н6 обладали дальностью поражения 195 километров и скоростью 5,8 Маха. Они были меньше по размеру, что позволяло запускать их с мобильных платформ и привело к революционному повышению живучести российских систем ПВО большой дальности.После этого российские военные разработали ЗРК С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, в дальнейшем переименованный в С-400. У этой системы дальность поражения 250 километров, которую затем увечили до 400, а ее гиперзвуковые ракеты могут перехватывать вражеские снаряды на скоростях выше восьми Махов, отметили обозреватели.&quot;Эта важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять столь важное место в обороне России&quot;, — указали авторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230619/superkhischnik-1879065649.html
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технологии, россия, зрк с-300, с-400 «триумф», в мире
Технологии, Россия, ЗРК С-300, С-400 «Триумф», В мире
"Настоящая революция". В США остались в восторге от российского оружия

Military Watch назвал российские ЗРК С-300ПМУ революционным видом оружия

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРасчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 Фаворит выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Расчет зенитной ракетной системы С-300ПМ2 "Фаворит" выполняет боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине. Стоп-кадр видео
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Разработка системы ПВО С-300ПМУ сыграла важную роль в революционном преобразовании российской противовоздушной обороны, пишет американский журнал Military Watch.
"В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире", — говорится в материале.
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Комплекс С-300ПМУ-1 был представлен в 1992 году и получил серьезную модернизацию по сравнению с более старыми системами: его ракеты 48Н6 обладали дальностью поражения 195 километров и скоростью 5,8 Маха. Они были меньше по размеру, что позволяло запускать их с мобильных платформ и привело к революционному повышению живучести российских систем ПВО большой дальности.
После этого российские военные разработали ЗРК С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, в дальнейшем переименованный в С-400. У этой системы дальность поражения 250 километров, которую затем увечили до 400, а ее гиперзвуковые ракеты могут перехватывать вражеские снаряды на скоростях выше восьми Махов, отметили обозреватели.
«

"Эта важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять столь важное место в обороне России", — указали авторы.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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