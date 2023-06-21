https://ria.ru/20230621/znamenitosti-1879410319.html

Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов

Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов - РИА Новости, 21.06.2023

Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов. Подробностями она поделилась с подписчиками своего микроблога. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:26

2023-06-21T00:26

2023-06-21T00:26

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов. Подробностями она поделилась с подписчиками своего микроблога. Актриса призналась, что ежемесячно получает разные суммы. "У меня нет зарплаты нигде. Я получаю за каждую смену в кино (сериале), за каждый сыгранный спектакль, за рекламные контракты (крупные и разовые размещения в соцсетях)", – пояснила Волкова.Она уточнила, что всегда работала легально. У нее есть свидетельство ИП, бухгалтер и юрист. Также она иногда сотрудничает с фирмами по бартеру. Однако на такую практику она пересмотрела свои взгляды."Раньше, допустим, мне казалось нормальным запрашивать вещи за отметку у дизайнеров (мне нужны были вещи для съемок). Сейчас же я отсниму и скорее бережно верну, чтобы не обесценивать труд других людей", – ответила на вопрос подписчика артистка.Ранее звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал, почему пошел работать в такси.

https://ria.ru/20230619/znamenitosti-1879097742.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости