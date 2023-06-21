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Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов - РИА Новости, 21.06.2023
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Культура
 
00:26 21.06.2023
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Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов
Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов - РИА Новости, 21.06.2023
Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов
Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов. Подробностями она поделилась с подписчиками своего микроблога. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:26
2023-06-21T00:26
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов. Подробностями она поделилась с подписчиками своего микроблога. Актриса призналась, что ежемесячно получает разные суммы. "У меня нет зарплаты нигде. Я получаю за каждую смену в кино (сериале), за каждый сыгранный спектакль, за рекламные контракты (крупные и разовые размещения в соцсетях)", – пояснила Волкова.Она уточнила, что всегда работала легально. У нее есть свидетельство ИП, бухгалтер и юрист. Также она иногда сотрудничает с фирмами по бартеру. Однако на такую практику она пересмотрела свои взгляды."Раньше, допустим, мне казалось нормальным запрашивать вещи за отметку у дизайнеров (мне нужны были вещи для съемок). Сейчас же я отсниму и скорее бережно верну, чтобы не обесценивать труд других людей", – ответила на вопрос подписчика артистка.Ранее звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал, почему пошел работать в такси.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости
Звезда "Ворониных" назвала источники своих доходов

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктриса Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова назвала источники своих доходов. Подробностями она поделилась с подписчиками своего микроблога.
Актриса призналась, что ежемесячно получает разные суммы.
"У меня нет зарплаты нигде. Я получаю за каждую смену в кино (сериале), за каждый сыгранный спектакль, за рекламные контракты (крупные и разовые размещения в соцсетях)", – пояснила Волкова.
Она уточнила, что всегда работала легально. У нее есть свидетельство ИП, бухгалтер и юрист. Также она иногда сотрудничает с фирмами по бартеру. Однако на такую практику она пересмотрела свои взгляды.
"Раньше, допустим, мне казалось нормальным запрашивать вещи за отметку у дизайнеров (мне нужны были вещи для съемок). Сейчас же я отсниму и скорее бережно верну, чтобы не обесценивать труд других людей", – ответила на вопрос подписчика артистка.
Ранее звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал, почему пошел работать в такси.
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