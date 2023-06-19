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Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом - РИА Новости, 19.06.2023
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом
Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал о работе таксистом. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:05
2023-06-19T18:05
2023-06-19T18:11
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал о работе таксистом. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись". По словам артиста, в пандемию у него были проблемы с деньгами из-за резкой остановки гастролей, спектаклей и съемок. "В итоге оказалось, что месяц жизни и все у меня закончилось. Я решил, что у меня семья и надо как-то зарабатывать", – актер объяснил, почему устроился в такси.Соловьев утверждает, что пассажиры его узнавали, несмотря на медицинскую маску. Ранее сообщалось, что подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов".
https://ria.ru/20230606/serial-1876423347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Знаменитости, Кино и сериалы, Новости культуры
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом
Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев поделился подробностями работы таксистом