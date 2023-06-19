Рейтинг@Mail.ru
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом - РИА Новости, 19.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:05 19.06.2023 (обновлено: 18:11 19.06.2023)
https://ria.ru/20230619/znamenitosti-1879172203.html
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом - РИА Новости, 19.06.2023
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом
Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал о работе таксистом. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись". РИА Новости, 19.06.2023
2023-06-19T18:05
2023-06-19T18:11
культура
знаменитости
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879178271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caee74f1291eab32eb37fac0c356a4be.jpg
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал о работе таксистом. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись". По словам артиста, в пандемию у него были проблемы с деньгами из-за резкой остановки гастролей, спектаклей и съемок. "В итоге оказалось, что месяц жизни и все у меня закончилось. Я решил, что у меня семья и надо как-то зарабатывать", – актер объяснил, почему устроился в такси.Соловьев утверждает, что пассажиры его узнавали, несмотря на медицинскую маску. Ранее сообщалось, что подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов".
https://ria.ru/20230606/serial-1876423347.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879178271_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_14a462e021f9c231d0bddcd9bf426a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Знаменитости, Кино и сериалы, Новости культуры
Звезда "Склифосовского" поделился подробностями работы таксистом

Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев поделился подробностями работы таксистом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Константин Соловьев
Актер Константин Соловьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Звезда "Склифосовского" Константин Соловьев рассказал о работе таксистом. Подробностями он поделился в программе "Звезды сошлись".
По словам артиста, в пандемию у него были проблемы с деньгами из-за резкой остановки гастролей, спектаклей и съемок.
«
"В итоге оказалось, что месяц жизни и все у меня закончилось. Я решил, что у меня семья и надо как-то зарабатывать", – актер объяснил, почему устроился в такси.
Соловьев утверждает, что пассажиры его узнавали, несмотря на медицинскую маску.
Ранее сообщалось, что подтвердил участие в экранизации книги Лукьяненко "Рыцари Сорока Островов".
На съемках сериала Мама будет против - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
"Уральские пельмени" приступили к съемкам своего первого сериала
6 июня, 11:38
 
КультураЗнаменитостиКино и сериалыНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала