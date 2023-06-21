https://ria.ru/20230621/zelenskiy-1879602184.html
Зеленский поддержал наложение вето на запрет импорта книг из России
Зеленский поддержал наложение вето на запрет импорта книг из России - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский поддержал наложение вето на запрет импорта книг из России
Владимир Зеленский поддержал наложение вето на принятый парламентом закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии, объяснив это тем, что РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:57
2023-06-21T15:57
2023-06-21T16:18
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский поддержал наложение вето на принятый парламентом закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии, объяснив это тем, что редакция закона нарушает конституцию Украины и не соответствует позиции ЕС и НАТО. На сайте Офиса Зеленского появился ответ на петицию, автор которой призывает Зеленского подписать принятый в июле 2022 года Верховной радой закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся РФ и Белоруссии. В ответе на петицию "по защите украинского культурного пространства" говорится, что "закон был принят Верховной радой Украины, в то же время по его подписанию высказан ряд оговорок". "Европейский союз и другие соседние страны считает целесообразным применить к закону право вето. МИД отметил, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", - говорится в ответе Зеленского. Он отметил, что министерство юстиции Украины также предлагало приметь к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы на импорт продукции иметь признаки несоответствия части третьей статьи 10 конституции Украины, которая гарантирует свободное использование русского и других языков меньшинств. Зеленский подчеркнул, что, "являясь гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", поручил кабинету министров дополнительно проработать поднятый вопрос "с учетом мнения заинтересованных сторон". В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды", Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20230621/energiya-1879559895.html
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в мире, украина, россия, белоруссия, владимир зеленский, сергей лавров, евросоюз, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Евросоюз, Верховная Рада Украины, НАТО
Зеленский поддержал наложение вето на запрет импорта книг из России
Зеленский поддержал наложение вето на закон о запрете импорта книг из России и Белоруссии
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости.
Владимир Зеленский поддержал
наложение вето на принятый парламентом закон о запрете импорта издательской продукции из России и Белоруссии, объяснив это тем, что редакция закона нарушает конституцию Украины и не соответствует позиции ЕС и НАТО.
На сайте Офиса Зеленского появился ответ на петицию, автор которой призывает Зеленского подписать принятый в июле 2022 года Верховной радой
закон об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся РФ и Белоруссии. В ответе на петицию "по защите украинского культурного пространства" говорится, что "закон был принят Верховной радой Украины, в то же время по его подписанию высказан ряд оговорок".
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"Европейский союз и другие соседние страны считает целесообразным применить к закону право вето. МИД отметил, что в существующей редакции закон не отвечает нормам и стандартам ЕС в сфере прав человека, в том числе свободы мнения, защиты прав национальных меньшинств, запрета дискриминации по языковому признаку, а потому может усложнить процесс переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", - говорится в ответе Зеленского.
Он отметил, что министерство юстиции Украины также предлагало приметь к упомянутому закону право вето, поскольку заложенные в нем нормы на импорт продукции иметь признаки несоответствия части третьей статьи 10 конституции Украины, которая гарантирует свободное использование русского и других языков меньшинств. Зеленский подчеркнул, что, "являясь гарантом реализации стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора", поручил кабинету министров дополнительно проработать поднятый вопрос "с учетом мнения заинтересованных сторон".
В прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из РФ. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды", Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. В 2022 году на Украине запретили российскую музыку в медиа и общественном пространстве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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