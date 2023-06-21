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Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:06 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zelenskiy-1879576287.html
Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие
Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие
Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:06
2023-06-21T15:06
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие. Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять. "Он (Путин - ред.) будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь", - заявил Зеленский в интервью телерадиокомпании Би-би-си. Ранее президент РФ в обращении к россиянам заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878743400.html
https://ria.ru/20230617/putin-1878910894.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина
Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие

Президент Украины Зеленский не считает, что Путин готов использовать ядерное оружие

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие.
Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять.
Хрен им — Путин о стремлении Запада сократить российские запасы ядерного оружия
"Хрен им". Путин заявил, что Россия не сократит запасы ядерного оружия
16 июня, 17:41
"Он (Путин - ред.) будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь", - заявил Зеленский в интервью телерадиокомпании Би-би-си.
Ранее президент РФ в обращении к россиянам заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
"Он прав". Слова Путина о ядерном оружии взбудоражили австрийцев
17 июня, 18:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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