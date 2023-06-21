https://ria.ru/20230621/zelenskiy-1879576287.html

Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие

Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие - РИА Новости, 21.06.2023

Зеленский оценил готовность Путина применить ядерное оружие

Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:06

2023-06-21T15:06

2023-06-21T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не считает, что президент РФ Владимир Путин готов использовать ядерное оружие. Ранее Путин заявил, что использование ядерного оружия теоретически возможно, если создается угроза существованию российского государства, его независимости и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность РФ в самом широком смысле слова, но у России нет необходимости его применять. "Он (Путин - ред.) будет говорить об использовании ядерного оружия. Я не думаю, что он готов сделать это, потому что он боится за свою жизнь", - заявил Зеленский в интервью телерадиокомпании Би-би-си. Ранее президент РФ в обращении к россиянам заявил, что в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20230616/oruzhie-1878743400.html

https://ria.ru/20230617/putin-1878910894.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина