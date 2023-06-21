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Зеленский заявил о работе над созданием "основ для достижения мира" - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zelenskiy-1879557151.html
Зеленский заявил о работе над созданием "основ для достижения мира"
Зеленский заявил о работе над созданием "основ для достижения мира" - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский заявил о работе над созданием "основ для достижения мира"
Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира". РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:25
2023-06-21T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
лондон
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира". "Я кратко обозначу пять направлений, в которых мы начали создавать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье направление - потенциал роста, четверное - потенциал безопасности, пятое направление, которое является чрезвычайно важным, - потенциал демократии", - заявил он, выступая по видеосвязи перед участниками конференции. Зеленский добавил, что Украина объединила Европейский союз, подчеркнув, что страна уже является частью пространства безопасности НАТО. По его мнению, Киев также защищает "общее пространство свободы" и ждет лишь политического признания этой реальности. Кроме того, Зеленский отметил, что Украина вносит вклад в стабильность, так как, по его словам, 600 миллионов человек по всему миру зависят от украинской сельхозпродукции. Что касается направления потенциала роста, то, указал Зеленский, в мире нет места, где надо восстанавливать такое количество объектов. Это означает, подчеркнул он, что Украина является крупнейшим источником экономического, технологического и промышленного потенциала роста в Европе на десятилетия. Также, по его словам, страна имеет значительные ресурсы лития для современных экономик. Четвертое направление связано с безопасностью, поскольку конфликт на Украине показывает, какие вооружения, производства и инфраструктура необходимы для ведения современных боевых действий, указал он. Последним направлением, по словам Зеленского, является демократия, поскольку демократия помогает добиться верховенства права, искоренить коррупцию. Он также сообщил, что на конференции в Лондоне присутствует делегация Украины, которая представит конкретные предложения по восстановлению Украины. "На этой конференции мы должны отойти от видения к соглашениям, а от соглашений - к реальным проектам", - добавил он.
https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, лондон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Лондон
Зеленский заявил о работе над созданием "основ для достижения мира"

Зеленский заявил, что Киев начал закладывать "основы для мира" по пяти направлениям

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский на конференции по восстановлению Украины в Лондоне назвал пять направлений, в которых Киев закладывает "основы для достижения мира".
«
"Я кратко обозначу пять направлений, в которых мы начали создавать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье направление - потенциал роста, четверное - потенциал безопасности, пятое направление, которое является чрезвычайно важным, - потенциал демократии", - заявил он, выступая по видеосвязи перед участниками конференции.
Зеленский добавил, что Украина объединила Европейский союз, подчеркнув, что страна уже является частью пространства безопасности НАТО. По его мнению, Киев также защищает "общее пространство свободы" и ждет лишь политического признания этой реальности.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина вносит вклад в стабильность, так как, по его словам, 600 миллионов человек по всему миру зависят от украинской сельхозпродукции.
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Что касается направления потенциала роста, то, указал Зеленский, в мире нет места, где надо восстанавливать такое количество объектов. Это означает, подчеркнул он, что Украина является крупнейшим источником экономического, технологического и промышленного потенциала роста в Европе на десятилетия. Также, по его словам, страна имеет значительные ресурсы лития для современных экономик.
Четвертое направление связано с безопасностью, поскольку конфликт на Украине показывает, какие вооружения, производства и инфраструктура необходимы для ведения современных боевых действий, указал он. Последним направлением, по словам Зеленского, является демократия, поскольку демократия помогает добиться верховенства права, искоренить коррупцию.
Он также сообщил, что на конференции в Лондоне присутствует делегация Украины, которая представит конкретные предложения по восстановлению Украины. "На этой конференции мы должны отойти от видения к соглашениям, а от соглашений - к реальным проектам", - добавил он.
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