https://ria.ru/20230621/zarplata-1879665664.html

Задолженность по зарплате в России за май снизилась

Задолженность по зарплате в России за май снизилась - РИА Новости, 21.06.2023

Задолженность по зарплате в России за май снизилась

Суммарная задолженность по зарплате в России за май снизилась на 57,1 миллиона рублей, или на 8,2%, и на 1 июня составила 638,4 миллиона рублей, сообщил... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:12

2023-06-21T19:12

2023-06-21T19:22

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Суммарная задолженность по зарплате в России за май снизилась на 57,1 миллиона рублей, или на 8,2%, и на 1 июня составила 638,4 миллиона рублей, сообщил Росстат. "На 1 июня 2023 года суммарная задолженность по заработной плате составила 638,4 миллиона рублей и по сравнению с 1 мая 2023 года снизилась на 57,1 миллиона рублей (на 8,2%)", - говорится в сообщении. Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 июня на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 164,2 миллиона рублей (25,7%), в 2022 году - 166,7 миллиона рублей (26,1%), в 2021 году и ранее - 307,5 миллиона рублей (48,2%). С задержкой выплаты заработной платы на 1 июня столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций. По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 34,3%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 31,7%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 10,9%; строительство - 6,8%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 6,2%. В свою очередь, на добычу полезных ископаемых пришлось 3,6%; на транспорт - 2,1%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 1,3%; научные исследования и разработки - 1,2%; обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 1,1%; образование - 0,7%.

https://ria.ru/20230616/zarplaty-1878701654.html

https://ria.ru/20230620/ekonomika-1879378598.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)