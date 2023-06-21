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Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске - РИА Новости, 21.06.2023
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Новости Подмосковья
 
18:35 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zaraysk-1879651636.html
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске - РИА Новости, 21.06.2023
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство в Зарайске; на улице Музейной и площади возле Зарайского кремля работы завершат к 1 РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:35
2023-06-21T18:35
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
зарайск
дмитрий пожарский
российская академия наук
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство в Зарайске; на улице Музейной и площади возле Зарайского кремля работы завершат к 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области."Зарайск известен своим историческим прошлым, сохранившимся архитектурным наследием. Зарайский кремль – единственный полностью уцелевший кремль в Подмосковье, который не менял свой облик с 16 века. Он повидал на своем веку татаро-монгольские набеги, накрепко стоял в Смутное время под предводительством Дмитрия Пожарского. Наша задача – достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт территории, чтобы и жители, и туристы могли с удовольствием проводить здесь время", - сказал Воробьев.По информации пресс-службы, на улице Музейной благоустроят тротуары, уложат плитку на подъездах к домам, установят новые опоры освещения со светильниками, высадят кустарники.Площадь перед кремлем в Зарайске замостят брусчаткой, а в сквере сделают комфортные пешеходные дорожки. Также там запланировано обустроить лестничные спуски, установить современное освещение и антипарковочные столбики, выполненные из дерева в историческом стиле.По всей территории будут расположены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".Воробьев также обсудил развитие музейной деятельности "Зарайского кремля". Научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН, начальник Зарайской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Лев продемонстрировал губернатору последние находки, хранящиеся в музейном комплексе.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), зарайск, дмитрий пожарский, российская академия наук
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Дмитрий Пожарский, Российская академия наук

Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске

© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство в Зарайске; на улице Музейной и площади возле Зарайского кремля работы завершат к 1 сентября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Зарайск известен своим историческим прошлым, сохранившимся архитектурным наследием. Зарайский кремль – единственный полностью уцелевший кремль в Подмосковье, который не менял свой облик с 16 века. Он повидал на своем веку татаро-монгольские набеги, накрепко стоял в Смутное время под предводительством Дмитрия Пожарского. Наша задача – достойно обрамить древнюю красоту и самобытность города, придать лоск и современный комфорт территории, чтобы и жители, и туристы могли с удовольствием проводить здесь время", - сказал Воробьев.
© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
По информации пресс-службы, на улице Музейной благоустроят тротуары, уложат плитку на подъездах к домам, установят новые опоры освещения со светильниками, высадят кустарники.
Площадь перед кремлем в Зарайске замостят брусчаткой, а в сквере сделают комфортные пешеходные дорожки. Также там запланировано обустроить лестничные спуски, установить современное освещение и антипарковочные столбики, выполненные из дерева в историческом стиле.
По всей территории будут расположены камеры видеонаблюдения, подключенные к системе "Безопасный регион".
Воробьев также обсудил развитие музейной деятельности "Зарайского кремля". Научный сотрудник отдела археологии каменного века ИА РАН, начальник Зарайской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Лев продемонстрировал губернатору последние находки, хранящиеся в музейном комплексе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и врио главы Дубны Максим Тихомиров - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)ЗарайскДмитрий ПожарскийРоссийская академия наук
 
 
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