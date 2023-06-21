https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html

Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках

Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.06.2023

Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках

Заморозки до минус двух градусов ожидаются в ближайшие две ночи в четырех регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Ярославской, Ивановской и... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:31

2023-06-21T04:31

2023-06-21T04:36

общество

костромская область

москва

баренцево море

татьяна позднякова

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заморозки до минус двух градусов ожидаются в ближайшие две ночи в четырех регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях, об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра.В то же время в центре "Фобос" заморозки в центральных областях не ожидают.Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что ночью 21 июня воздух в столице остынет до плюс пяти, что близко к антирекорду для этих чисел июня. Она отметила, что в последующую ночь синоптическая ситуация в московском регионе не изменится — он останется на восточной холодной окраине антициклона с центром над Баренцевым морем. Потепление начнется с первых дней астрономического лета, 22 июня, добавила она.

https://ria.ru/20230615/zamorozki-1878201141.html

костромская область

москва

баренцево море

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

общество, костромская область, москва, баренцево море, татьяна позднякова, гидрометцентр, погода