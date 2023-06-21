https://ria.ru/20230621/zamorozki-1879471845.html
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках - РИА Новости, 21.06.2023
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках
Заморозки до минус двух градусов ожидаются в ближайшие две ночи в четырех регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Ярославской, Ивановской и... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T04:31
2023-06-21T04:31
2023-06-21T04:36
общество
костромская область
москва
баренцево море
татьяна позднякова
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Заморозки до минус двух градусов ожидаются в ближайшие две ночи в четырех регионах Центрального федерального округа — в Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях, об этом свидетельствует прогноз Гидрометцентра.В то же время в центре "Фобос" заморозки в центральных областях не ожидают.Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что ночью 21 июня воздух в столице остынет до плюс пяти, что близко к антирекорду для этих чисел июня. Она отметила, что в последующую ночь синоптическая ситуация в московском регионе не изменится — он останется на восточной холодной окраине антициклона с центром над Баренцевым морем. Потепление начнется с первых дней астрономического лета, 22 июня, добавила она.
https://ria.ru/20230615/zamorozki-1878201141.html
костромская область
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общество, костромская область, москва, баренцево море, татьяна позднякова, гидрометцентр, погода
Общество, Костромская область, Москва, Баренцево море, Татьяна Позднякова, Гидрометцентр, Погода
Жителей центральных регионов России предупредили о заморозках
Гидрометцентр: в Тверскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области придут заморозки