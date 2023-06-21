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Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки
Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки - РИА Новости, 21.06.2023
Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки
Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии указанного законопроекта в целом принимает только... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T22:28
2023-06-21T22:28
2023-06-21T22:28
в мире
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владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии указанного законопроекта в целом принимает только Верховная рада. Опубликованная 13 марта петиция с призывом наложить вето на законопроект о регистрации однополых браков набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. "В Верховной раде Украины находится на рассмотрении проект закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств". Проект не включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. В то же время отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента", - говорится в ответе Зеленского на его сайте. Зеленский добавил, что только после принятия документа Верховной радой он его подписывает, принимает к исполнению, публикует, либо возвращает на доработку в парламент. "Закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении Верховной рады Украины и на сегодня не принят", - подытожил Зеленский. Ранее Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки
Зеленский переложил на Раду ответственность за законопроект о регистрации однополых браков
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии указанного законопроекта в целом принимает только Верховная рада.
Опубликованная 13 марта петиция с призывом наложить вето на законопроект о регистрации однополых браков набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов.
«
"В Верховной раде Украины
находится на рассмотрении проект закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств". Проект не включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. В то же время отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента", - говорится в ответе Зеленского на его сайте.
Зеленский добавил, что только после принятия документа Верховной радой он его подписывает, принимает к исполнению, публикует, либо возвращает на доработку в парламент. "Закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении Верховной рады Украины и на сегодня не принят", - подытожил Зеленский.
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Ранее Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.
Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам.
В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля
рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.
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