https://ria.ru/20230621/zakonoproekt-1879684536.html

Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки

Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки - РИА Новости, 21.06.2023

Зеленский переложил на Раду ответственность за однополые браки

Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии указанного законопроекта в целом принимает только... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T22:28

2023-06-21T22:28

2023-06-21T22:28

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владимир зеленский

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский в ответ на петицию о запрете регистрации однополых браков сообщил, что решение о принятии указанного законопроекта в целом принимает только Верховная рада. Опубликованная 13 марта петиция с призывом наложить вето на законопроект о регистрации однополых браков набрала необходимые для рассмотрения Владимиром Зеленским 25 тысяч голосов. "В Верховной раде Украины находится на рассмотрении проект закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств". Проект не включен в повестку дня девятой сессии Верховной рады Украины девятого созыва. В то же время отмечаю, что согласно пункту 3 части первой статьи 85 Конституции Украины принятие законов относится исключительно к полномочиям парламента", - говорится в ответе Зеленского на его сайте. Зеленский добавил, что только после принятия документа Верховной радой он его подписывает, принимает к исполнению, публикует, либо возвращает на доработку в парламент. "Закона Украины "Об институте регистрируемых партнерств" находится на рассмотрении Верховной рады Украины и на сегодня не принят", - подытожил Зеленский. Ранее Зеленский отвечал на петицию о необходимости принять законопроект о регистрации партнерства для однополых браков. Тогда он предложил кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. Ранее законопроект о регистрируемых партнерствах был внесен в Верховную раду Украины, он предполагает предоставление без вступления в брак статуса близких родственников, в том числе однополым партнерам. В августе прошлого года Зеленский заявлял, что правительство "наработало варианты решений относительно легализации на Украине зарегистрированного гражданского партнерства в рамках работы по утверждению и обеспечению прав и свобод человека". Тогда же он просил премьер-министра Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос официальной регистрации ЛГБТ-союзов.

https://ria.ru/20230308/partnerstvo-1856540474.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины