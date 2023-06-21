https://ria.ru/20230621/zakharova-1879642149.html

Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым

Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым - РИА Новости, 21.06.2023

Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым

От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:06

2023-06-21T18:06

2023-06-21T18:06

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майя санду

мария захарова

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Я абсолютно согласна с Майей Санду. Это тот самый редкий случай, когда полностью согласна с ее оценкой того, что запрет партии "Шор" был ожидаемым, потому что от Майи Санду можно ожидать уже всего", - сказала Захарова на брифинге в четверг, добавив, что Москва внимательно следит "за развитием сюжета"."Он (сюжет с запретом партии - ред.), безусловно, являлся бы внутренним делом Молдавии, если бы молдавское руководство само бесконечно не увязывало это с нашей стороной", - отметила Захарова. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.

https://ria.ru/20230620/moldaviya-1879418304.html

https://ria.ru/20230620/shor-1879350668.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, мария захарова