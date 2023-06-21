Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым
Захарова: от Санду в контексте запрета оппозиционной партии Шор можно ожидать уже всего
© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"Я абсолютно согласна с Майей Санду. Это тот самый редкий случай, когда полностью согласна с ее оценкой того, что запрет партии "Шор" был ожидаемым, потому что от Майи Санду можно ожидать уже всего", - сказала Захарова на брифинге в четверг, добавив, что Москва внимательно следит "за развитием сюжета".
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"Он (сюжет с запретом партии - ред.), безусловно, являлся бы внутренним делом Молдавии, если бы молдавское руководство само бесконечно не увязывало это с нашей стороной", - отметила Захарова.
В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.