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Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым - РИА Новости, 21.06.2023
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18:06 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/zakharova-1879642149.html
Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым
Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым - РИА Новости, 21.06.2023
Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым
От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:06
2023-06-21T18:06
в мире
молдавия
москва
россия
майя санду
мария захарова
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. &quot;Я абсолютно согласна с Майей Санду. Это тот самый редкий случай, когда полностью согласна с ее оценкой того, что запрет партии &quot;Шор&quot; был ожидаемым, потому что от Майи Санду можно ожидать уже всего&quot;, - сказала Захарова на брифинге в четверг, добавив, что Москва внимательно следит &quot;за развитием сюжета&quot;."Он (сюжет с запретом партии - ред.), безусловно, являлся бы внутренним делом Молдавии, если бы молдавское руководство само бесконечно не увязывало это с нашей стороной", - отметила Захарова. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
https://ria.ru/20230620/moldaviya-1879418304.html
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в мире, молдавия, москва, россия, майя санду, мария захарова
В мире, Молдавия, Москва, Россия, Майя Санду, Мария Захарова
Захарова назвала запрет молдавской партии "Шор" ожидаемым

Захарова: от Санду в контексте запрета оппозиционной партии Шор можно ожидать уже всего

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. От президента Молдавии Майи Санду в контексте запрета оппозиционной партии "Шор" "можно ожидать уже всего", Москва внимательно следит за развитием ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

"Я абсолютно согласна с Майей Санду. Это тот самый редкий случай, когда полностью согласна с ее оценкой того, что запрет партии "Шор" был ожидаемым, потому что от Майи Санду можно ожидать уже всего", - сказала Захарова на брифинге в четверг, добавив, что Москва внимательно следит "за развитием сюжета".

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«
"Он (сюжет с запретом партии - ред.), безусловно, являлся бы внутренним делом Молдавии, если бы молдавское руководство само бесконечно не увязывало это с нашей стороной", - отметила Захарова.
В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
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