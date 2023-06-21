https://ria.ru/20230621/yoga-1879619553.html

Моди призвал к единению в Международный день йоги

Моди призвал к единению в Международный день йоги - РИА Новости, 21.06.2023

Моди призвал к единению в Международный день йоги

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:01

2023-06-21T17:01

2023-06-21T17:04

в мире

нью-йорк (город)

нарендра моди

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879618795_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b585b1aa98136cb9fa78f78e569f5ba.jpg

ООН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Международный день йоги отмечается в мире 21 июня. На лужайке у штаб-квартиры ООН собрались дипломаты от 180 стран, в том числе некоторые постпреды при ООН. В мероприятии принимает участие также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Любители йоги расположились на желтых коврах. "Многие из вас приехали издалека. Большинство проснулись до восхода солнца. Рад видеть вас всех. Йога значит объединение", - сказал Моди, открывая церемонию. Премьер-министр отметил, что йогой можно заниматься в любом возрасте, независимо от пола и уровня подготовки практикующего. "Вы можете заниматься ей дома, на улице. Можете практиковать одни или в группе, без учителя и с наставником. Она для всех. Для всех культур", - отметил Моди. "Йога это образ жизни. Так давайте объединимся и пожмем руки. Пусть все будут счастливы и здоровы", - заявил премьер. Он напомнил, что девять лет назад предложил отмечать Международный день йоги 21 июня. "Рад видеть, что весь мир тогда поддержал идею", - сказал он.

https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html

https://ria.ru/20230531/indiya-1875250916.html

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование Международного дня йоги у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке отмечают Международный день йоги. Открывал занятие премьер Индии Нарендра Моди, участвуют многие дипломаты, в том числе некоторые постпреды. 2023-06-21T17:01 true PT0M40S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-йорк (город), нарендра моди, оон