https://ria.ru/20230621/yoga-1879619553.html
Моди призвал к единению в Международный день йоги
Моди призвал к единению в Международный день йоги - РИА Новости, 21.06.2023
Моди призвал к единению в Международный день йоги
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:01
2023-06-21T17:01
2023-06-21T17:04
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нарендра моди
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ООН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости. Международный день йоги отмечается в мире 21 июня. На лужайке у штаб-квартиры ООН собрались дипломаты от 180 стран, в том числе некоторые постпреды при ООН. В мероприятии принимает участие также мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Любители йоги расположились на желтых коврах. "Многие из вас приехали издалека. Большинство проснулись до восхода солнца. Рад видеть вас всех. Йога значит объединение", - сказал Моди, открывая церемонию. Премьер-министр отметил, что йогой можно заниматься в любом возрасте, независимо от пола и уровня подготовки практикующего. "Вы можете заниматься ей дома, на улице. Можете практиковать одни или в группе, без учителя и с наставником. Она для всех. Для всех культур", - отметил Моди. "Йога это образ жизни. Так давайте объединимся и пожмем руки. Пусть все будут счастливы и здоровы", - заявил премьер. Он напомнил, что девять лет назад предложил отмечать Международный день йоги 21 июня. "Рад видеть, что весь мир тогда поддержал идею", - сказал он.
https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html
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Празднование Международного дня йоги у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке отмечают Международный день йоги. Открывал занятие премьер Индии Нарендра Моди, участвуют многие дипломаты, в том числе некоторые постпреды.
2023-06-21T17:01
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), нарендра моди, оон
В мире, Нью-Йорк (город), Нарендра Моди, ООН
Моди призвал к единению в Международный день йоги
Премьер Индии Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН
ООН, 21 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к единению, открывая занятие по йоге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает корреспондент РИА Новости.
Международный день йоги отмечается в мире 21 июня. На лужайке у штаб-квартиры ООН
собрались дипломаты от 180 стран, в том числе некоторые постпреды при ООН. В мероприятии принимает участие также мэр Нью-Йорка
Эрик Адамс.
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Любители йоги расположились на желтых коврах.
«
"Многие из вас приехали издалека. Большинство проснулись до восхода солнца. Рад видеть вас всех. Йога значит объединение", - сказал Моди, открывая церемонию.
Премьер-министр отметил, что йогой можно заниматься в любом возрасте, независимо от пола и уровня подготовки практикующего. "Вы можете заниматься ей дома, на улице. Можете практиковать одни или в группе, без учителя и с наставником. Она для всех. Для всех культур", - отметил Моди.
«
"Йога это образ жизни. Так давайте объединимся и пожмем руки. Пусть все будут счастливы и здоровы", - заявил премьер.
Он напомнил, что девять лет назад предложил отмечать Международный день йоги 21 июня. "Рад видеть, что весь мир тогда поддержал идею", - сказал он.
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