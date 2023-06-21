https://ria.ru/20230621/yamal-1879593213.html

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов - РИА Новости, 21.06.2023

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:57

2023-06-21T15:57

2023-06-21T15:57

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

сергей власенко

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879595948_0:32:3094:1772_1920x0_80_0_0_26a5f3b5f2bd3023c5cdca059bb2a65a.jpg

САЛЕХАРД, 21 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает правительство региона.Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона."Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей", - говорится в сообщении.Подрядные организации отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, отмечает пресс-служба."Наша основная задача - вернуть население к комфортной жизни. Дома 70-80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно. Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы на подшефной территории.На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением контрактных сроков. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, уточняют власти.

https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ямал, волновахский район, донецкая народная республика, сергей власенко, жилье