Рейтинг@Mail.ru
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
15:57 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/yamal-1879593213.html
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов - РИА Новости, 21.06.2023
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:57
2023-06-21T15:57
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
сергей власенко
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879595948_0:32:3094:1772_1920x0_80_0_0_26a5f3b5f2bd3023c5cdca059bb2a65a.jpg
САЛЕХАРД, 21 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает правительство региона.Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона."Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей", - говорится в сообщении.Подрядные организации отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, отмечает пресс-служба."Наша основная задача - вернуть население к комфортной жизни. Дома 70-80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно. Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы на подшефной территории.На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением контрактных сроков. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, уточняют власти.
https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879595948_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b95386499790ee2f92fb9bc2669183f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, волновахский район, донецкая народная республика, сергей власенко, жилье
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Сергей Власенко, Жилье

Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабочий на строительной площадке в Волновахе
Рабочий на строительной площадке в Волновахе - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Рабочий на строительной площадке в Волновахе
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 21 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает правительство региона.
Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в городской больнице Волновахи - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов
13 июня, 16:59
"Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей", - говорится в сообщении.
Подрядные организации отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, отмечает пресс-служба.
«
"Наша основная задача - вернуть население к комфортной жизни. Дома 70-80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно. Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы на подшефной территории.
На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением контрактных сроков. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, уточняют власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаСергей ВласенкоЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала