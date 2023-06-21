https://ria.ru/20230621/yamal-1879593213.html
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов - РИА Новости, 21.06.2023
Ямал восстановил в Волновахском районе ДНР 30 домов
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T15:57
2023-06-21T15:57
2023-06-21T15:57
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
сергей власенко
жилье
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САЛЕХАРД, 21 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает правительство региона.Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона."Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей", - говорится в сообщении.Подрядные организации отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, отмечает пресс-служба."Наша основная задача - вернуть население к комфортной жизни. Дома 70-80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно. Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы на подшефной территории.На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением контрактных сроков. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, уточняют власти.
https://ria.ru/20230613/vosstanovlenie-1877847232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, волновахский район, донецкая народная республика, сергей власенко, жилье
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Сергей Власенко, Жилье
САЛЕХАРД, 21 июн – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) менее чем за три месяца восстановил в Волновахском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) 30 домов, сообщает правительство региона.
Ямал взял шефство над Волновахским районом ДНР в июне 2022 года. Между регионами заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого предусматривается оказание гуманитарной и правовой помощи, участие в проектах, направленных на восстановление и развитие коммунальной, инженерной, транспортной и иной инфраструктуры подшефного региона.
Ямал за год восстановил в Волновахе ДНР 66 социально значимых объектов
"Меньше чем за три месяца ямальские строители восстановили 30 многоквартирных домов на территории Волновахского района Донецкой Народной Республики. Свои жилищные условия смогли улучшить 270 семей", - говорится в сообщении.
Подрядные организации отремонтировали шесть двухэтажных домов в Волновахе
, 12 многоквартирников в селе Ближнее, шесть многоэтажек привели в порядок в селе Равнополь и по одному многоквартирному дому в селах Зачатовка, Ивановка, Бугас, Красновка, Хлебодаровка и Валерьяновка. Специалисты заменили кровлю, двери и окна, провели отделочные и общестроительные работы, восстановили систему отопления, отмечает пресс-служба.
«
"Наша основная задача - вернуть население к комфортной жизни. Дома 70-80-х годов мало того, что разрушены местами, в них и ремонт не производился с момента постройки. Постарались сделать все, чтобы жители, покинувшие район, вернулись обратно. Дома готовы и к осенне-зимнему периоду. В них 447 квартир, а проживали только в половине. Но за период работ мы видим, как люди возвращаются. Уверен, эта тенденция продолжится. Все делаем для этого", - приводятся в сообщении слова первого замдиректора департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Сергея Власенко, курирующего восстановительные работы на подшефной территории.
На завершающей стадии находятся 50 многоквартирников. Все работы идут с опережением контрактных сроков. В планах в этом году приступить к восстановлению еще 94 домов общей площадью 120 тысяч квадратных метров, уточняют власти.