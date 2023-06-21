https://ria.ru/20230621/yakutiya-1879471312.html

Еще в двух районах Якутии ожидают чрезвычайно высокий класс пожароопасности

Еще в двух районах Якутии ожидают чрезвычайно высокий класс пожароопасности - РИА Новости, 21.06.2023

Еще в двух районах Якутии ожидают чрезвычайно высокий класс пожароопасности

Чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности в лесах ожидается еще в двух районах Якутии, сообщает региональный оперштаб. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T04:06

2023-06-21T04:06

2023-06-21T04:06

олекминский район

томпонский район

природные пожары в россии

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности в лесах ожидается еще в двух районах Якутии, сообщает региональный оперштаб. Чрезвычайно высокий V класс пожароопасности леса с 19 июня установился в Усть-Майском районе. При V классе особенно высок риск природных пожаров. Запрещается посещать леса. "По состоянию на 21 июня в Усть-Майском районе сохраняется чрезвычайно высокий V класс пожарной опасности в лесах. В Усть-Алданском, Мирнинском, Верхоянском, Эвено-Батантайском, Томпонском районах - высокий IV класс. 21-22 июня ожидается чрезвычайно высокий V класс в Томпонском районе, 22-23 июня - в Мирнинском районе", - говорится в сообщении. Сейчас в регионе продолжается тушение на 1900 гектарах ранее локализованного возгорания в Олекминском районе, также на 3 гектарах полыхает лесной пожар в Верхнеколмыском районе. С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 37 лесных пожаров на площади 4073,7 гектара. В аналогичный период прошлого года - 123 лесных пожара на 30117,81 гектара. Лесной пожар с переходами на верховой пожар площадью в 5 гектаров в Олекминском районе был обнаружен 14 июня во время авиапатрулирования. Позже он вырос до 1 тысячи гектаров, техника на тушении не использовалась, так как местность – труднодоступная, привлекалась авиация. В выходные площадь возгорания составляла уже 1400 гектаров, в понедельник его локализовали на 1900 гектарах. Дым от лесного пожара достиг некоторых населенных пунктов, в том числе города Олекминска. На территории Олекминского района введен режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20230621/primore-1879470731.html

https://ria.ru/20230618/magadan-1878967125.html

олекминский район

томпонский район

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олекминский район, томпонский район, природные пожары в россии, происшествия