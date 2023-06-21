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Деятельность WWF* признали в России нежелательной - РИА Новости, 21.06.2023
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16:10 21.06.2023 (обновлено: 17:03 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/wwf-1879605644.html
Деятельность WWF* признали в России нежелательной
Деятельность WWF* признали в России нежелательной - РИА Новости, 21.06.2023
Деятельность WWF* признали в России нежелательной
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T16:10
2023-06-21T17:03
россия
всемирный фонд дикой природы
генеральная прокуратура рф
швейцария
безопасность
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства."По результатам проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы"*) (Швейцария)", — говорится в релизе.По оценке ведомства, "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.В надзорном ведомстве полагают, что "под предлогом сохранения окружающей среды" фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует "разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов."Применительно к предприятиям, часть из которых является исполнителями национальных программ, WWF* сформирована сеть подконтрольных экологических НКО для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России", — указали в ведомстве.Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов "тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями", разработанными WWF*, которая "самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса".Также фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским НКО, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики"*, "Экологическая вахта Сахалина"* и другим), члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных массовых протестах, "что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России".Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые. Ей запрещено распространять информационные материалы через интернет или в СМИ, а также проводить публичные мероприятия. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.* Организации, признанные в России иноагентами.
https://ria.ru/20230404/wwf-1862871412.html
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россия, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф, швейцария, безопасность
Россия, Всемирный фонд дикой природы, Генеральная прокуратура РФ, Швейцария, Безопасность
Деятельность WWF* признали в России нежелательной

Генпрокуратура России признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы"*) (Швейцария)", — говорится в релизе.
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По оценке ведомства, "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.
В надзорном ведомстве полагают, что "под предлогом сохранения окружающей среды" фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует "разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".
Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.
"Применительно к предприятиям, часть из которых является исполнителями национальных программ, WWF* сформирована сеть подконтрольных экологических НКО для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России", — указали в ведомстве.
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Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов "тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями", разработанными WWF*, которая "самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса".
Также фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским НКО, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики"*, "Экологическая вахта Сахалина"* и другим), члены которых привлекались к административной ответственности за участие в несогласованных массовых протестах, "что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела России".
Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые. Ей запрещено распространять информационные материалы через интернет или в СМИ, а также проводить публичные мероприятия. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
* Организации, признанные в России иноагентами.
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РоссияВсемирный фонд дикой природыГенеральная прокуратура РФШвейцарияБезопасность
 
 
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