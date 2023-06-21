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Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.06.2023
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19:20 21.06.2023 (обновлено: 20:02 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vzryv-1879666531.html
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.06.2023
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:20
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в мире
париж
франция
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV.Ранее телеканал информировал, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в пятом округе Парижа, по предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв, фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.Согласно данным прокуратуры, причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.По данным мэрии округа, взрыв произошёл в здании на площади Альфонса Лаверана неподалёку от дизайнерской школы "Американская академии Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место происшествия.На месте работают пожарные, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Власти призывают граждан избегать района происшествия.
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Пожарные на месте взрыва в Париже
Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные
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в мире, париж, франция, видео
В мире, Париж, Франция
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV.
2023-06-21T19:20
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Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии

BFMTV: при взрыве в Париже пострадали 16 человек, из них семеро в критическом состоянии

© AFP 2023 / ABDULMONAM EASSAМесто взрыва в Париже
Место взрыва в Париже - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / ABDULMONAM EASSA
Место взрыва в Париже
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV.
Ранее телеканал информировал, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в пятом округе Парижа, по предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв, фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.
Согласно данным прокуратуры, причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.
По данным мэрии округа, взрыв произошёл в здании на площади Альфонса Лаверана неподалёку от дизайнерской школы "Американская академии Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место происшествия.
На месте работают пожарные, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Власти призывают граждан избегать района происшествия.
 
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