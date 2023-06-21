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Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии

Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.06.2023

Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии

Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:20

2023-06-21T19:20

2023-06-21T20:02

в мире

париж

франция

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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV.Ранее телеканал информировал, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в пятом округе Парижа, по предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв, фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.Согласно данным прокуратуры, причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.По данным мэрии округа, взрыв произошёл в здании на площади Альфонса Лаверана неподалёку от дизайнерской школы "Американская академии Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место происшествия.На месте работают пожарные, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Власти призывают граждан избегать района происшествия.

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные на месте взрыва в Париже Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные 2023-06-21T19:20 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, париж, франция, видео