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Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии - РИА Новости, 21.06.2023
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:20
2023-06-21T19:20
2023-06-21T20:02
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франция
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ПАРИЖ, 21 июн - РИА Новости. Семь человек находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом после взрыва в пятом округе Парижа, передаёт телеканал BFMTV.Ранее телеканал информировал, что по меньшей мере четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в пятом округе Парижа, по предварительной информации, причиной произошедшего стал взрыв, фасады нескольких домов обрушились, несколько соседних домов загорелись.Согласно данным прокуратуры, причина взрыва пока не установлена. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа.По данным мэрии округа, взрыв произошёл в здании на площади Альфонса Лаверана неподалёку от дизайнерской школы "Американская академии Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место происшествия.На месте работают пожарные, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас. Власти призывают граждан избегать района происшествия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пожарные на месте взрыва в Париже
Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные
2023-06-21T19:20
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PT1M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, видео
Семеро пострадавших при взрыве в Париже находятся в критическом состоянии
BFMTV: при взрыве в Париже пострадали 16 человек, из них семеро в критическом состоянии