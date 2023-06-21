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В Париже прогремел взрыв
В Париже прогремел взрыв - РИА Новости, 21.06.2023
В Париже прогремел взрыв
Взрыв произошел в Пятом округе Парижа, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:27
2023-06-21T18:27
2023-06-21T21:21
париж
происшествия
в мире
франция
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ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости. Взрыв произошел в Пятом округе Парижа, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает телеканал BFMTV.Отмечается, что сейчас в небо поднимается черный дым, на месте происшествия чувствуется сильный запах газа. По информации полиции, фасады нескольких домов обрушились, некоторые соседние здания загорелись.На месте работают пожарные, сотрудники правоохранительных органов эвакуируют сектор. Власти призвали людей избегать район происшествия.Как сообщили в мэрии округа, взрыв произошел в здании на площади Альфонса Лаверана неподалеку от дизайнерской школы "Американская академия Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место инцидента.В ликвидации возгорания после взрыва задействовали около 270 пожарных и 70 единиц техники.По последним данным, пострадали 24 человека, из них четверо находятся в критическом состоянии. Причина взрыва пока неизвестна.
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Пожарные на месте взрыва в Париже
Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные
2023-06-21T18:27
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PT1M23S
РИА Новости
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париж, происшествия, в мире, франция
Париж, Происшествия, В мире, Франция
ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости.
Взрыв произошел в Пятом округе Парижа, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает телеканал BFMTV
.
Отмечается, что сейчас в небо поднимается черный дым, на месте происшествия чувствуется сильный запах газа. По информации полиции, фасады нескольких домов обрушились, некоторые соседние здания загорелись.
На месте работают пожарные, сотрудники правоохранительных органов эвакуируют сектор. Власти призвали людей избегать район происшествия.
Как сообщили в мэрии округа, взрыв произошел в здании на площади Альфонса Лаверана неподалеку от дизайнерской школы "Американская академия Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место инцидента.
В ликвидации возгорания после взрыва задействовали около 270 пожарных и 70 единиц техники.
По последним данным, пострадали 24 человека, из них четверо находятся в критическом состоянии. Причина взрыва пока неизвестна.
В пригороде Парижа произошел крупный пожар