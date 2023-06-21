https://ria.ru/20230621/vzryv-1879649549.html

В Париже прогремел взрыв

В Париже прогремел взрыв - РИА Новости, 21.06.2023

В Париже прогремел взрыв

Взрыв произошел в Пятом округе Парижа, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:27

2023-06-21T18:27

2023-06-21T21:21

париж

происшествия

в мире

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879670926_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e451710dc16224359944db5ffca6b87.jpg

ПАРИЖ, 21 июн — РИА Новости. Взрыв произошел в Пятом округе Парижа, полиция эвакуирует сектор вокруг госпиталя Валь-де-Грас, передает телеканал BFMTV.Отмечается, что сейчас в небо поднимается черный дым, на месте происшествия чувствуется сильный запах газа. По информации полиции, фасады нескольких домов обрушились, некоторые соседние здания загорелись.На месте работают пожарные, сотрудники правоохранительных органов эвакуируют сектор. Власти призвали людей избегать район происшествия.Как сообщили в мэрии округа, взрыв произошел в здании на площади Альфонса Лаверана неподалеку от дизайнерской школы "Американская академия Парижа". Мэр города Анн Идальго прибыла на место инцидента.В ликвидации возгорания после взрыва задействовали около 270 пожарных и 70 единиц техники.По последним данным, пострадали 24 человека, из них четверо находятся в критическом состоянии. Причина взрыва пока неизвестна.

https://ria.ru/20230610/parizh-1877361816.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожарные на месте взрыва в Париже Взрыв произошел в пятом округе Парижа (старейший район города, куда входит Латинский квартал), на месте работают пожарные 2023-06-21T18:27 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

париж, происшествия, в мире, франция