ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах
В ЦИК назвали заявление ЕК о выборах в новых регионах вмешательством во внутренние дела
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в заявлении ЦИК России.
"Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", - говорится в заявлении ЦИК РФ.
В заявлении ЦИК отмечается, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал решение ЦИК РФ провести выборы в новых регионах "еще одним нарушением международного права".
"Именно многолетние нарушения международного гуманитарного права в отношении русскоязычных жителей Украины – лишение их права говорить на своем языке, экономическая блокада и регулярные обстрелы" – стали причиной этих регионов выбрать свое будущее в составе России, говорится в заявлении ЦИК.
Также в документе в несогласие с выражением Петера Стано о том, что выборы в новых регионах – "нарушение международного права" - обращают внимание на то, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые прошли 23-27 сентября 2022 года, "были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права". Международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными.
Ранее Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в Единый день голосования.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.