https://ria.ru/20230621/vybory-1879545682.html

ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах

ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023

ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах

Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T13:31

2023-06-21T13:31

2023-06-21T13:31

еврокомиссия

евросоюз

донецкая народная республика

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цик рф

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в заявлении ЦИК России. "Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", - говорится в заявлении ЦИК РФ. В заявлении ЦИК отмечается, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал решение ЦИК РФ провести выборы в новых регионах "еще одним нарушением международного права". "Именно многолетние нарушения международного гуманитарного права в отношении русскоязычных жителей Украины – лишение их права говорить на своем языке, экономическая блокада и регулярные обстрелы" – стали причиной этих регионов выбрать свое будущее в составе России, говорится в заявлении ЦИК. Также в документе в несогласие с выражением Петера Стано о том, что выборы в новых регионах – "нарушение международного права" - обращают внимание на то, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые прошли 23-27 сентября 2022 года, "были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права". Международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными. Ранее Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в Единый день голосования. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html

https://ria.ru/20230426/vybory-1867805400.html

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еврокомиссия, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, госдума рф, запорожская область, херсонская область