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ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
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13:31 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vybory-1879545682.html
ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах
ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах - РИА Новости, 21.06.2023
ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах
Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T13:31
2023-06-21T13:31
еврокомиссия
евросоюз
донецкая народная республика
луганская народная республика
цик рф
госдума рф
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в заявлении ЦИК России. "Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", - говорится в заявлении ЦИК РФ. В заявлении ЦИК отмечается, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал решение ЦИК РФ провести выборы в новых регионах "еще одним нарушением международного права". "Именно многолетние нарушения международного гуманитарного права в отношении русскоязычных жителей Украины – лишение их права говорить на своем языке, экономическая блокада и регулярные обстрелы" – стали причиной этих регионов выбрать свое будущее в составе России, говорится в заявлении ЦИК. Также в документе в несогласие с выражением Петера Стано о том, что выборы в новых регионах – "нарушение международного права" - обращают внимание на то, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые прошли 23-27 сентября 2022 года, "были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права". Международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными. Ранее Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в Единый день голосования. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
https://ria.ru/20230619/vybory-1879133226.html
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еврокомиссия, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, цик рф, госдума рф, запорожская область, херсонская область
Еврокомиссия, Евросоюз, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, ЦИК РФ, Госдума РФ, Запорожская область, Херсонская область
ЦИК ответил на заявление Еврокомиссии о выборах в новых регионах

В ЦИК назвали заявление ЕК о выборах в новых регионах вмешательством во внутренние дела

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Центризбирком России отреагировал на заявления Еврокомиссии о выборах в новых субъектах РФ и оценил их как вмешательство во внутренние дела страны, сообщается в заявлении ЦИК России.
"Заявления представителя Еврокомиссии расцениваем как вмешательство во внутренние дела России. Сожалеем, что подобной "проактивности" за ним не было замечено в годы нарушения прав русскоязычных граждан на Украине", - говорится в заявлении ЦИК РФ.
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ЦИК рассказал о подготовке избирательной системы в новых регионах к выборам
19 июня, 13:42
В заявлении ЦИК отмечается, что ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано назвал решение ЦИК РФ провести выборы в новых регионах "еще одним нарушением международного права".
"Именно многолетние нарушения международного гуманитарного права в отношении русскоязычных жителей Украины – лишение их права говорить на своем языке, экономическая блокада и регулярные обстрелы" – стали причиной этих регионов выбрать свое будущее в составе России, говорится в заявлении ЦИК.
Также в документе в несогласие с выражением Петера Стано о том, что выборы в новых регионах – "нарушение международного права" - обращают внимание на то, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые прошли 23-27 сентября 2022 года, "были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права". Международные наблюдатели из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран (всего 133 человека), следившие за ходом референдумов, также признали их итоги легитимными.
Ранее Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября в Единый день голосования.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и допвыборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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ЕврокомиссияЕвросоюзДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЦИК РФГосдума РФЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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