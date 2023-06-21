https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html

"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ

"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023

"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ

Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:56

2023-06-21T19:56

2023-06-21T21:27

в мире

украина

россия

скотт риттер

владимир зеленский

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.По его словам, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием буферной зоны вокруг них."У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны", — заявил Риттер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".

https://ria.ru/20230621/pilyulya-1879608316.html

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Ольга Матыс

в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский