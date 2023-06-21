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"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
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19:56 21.06.2023 (обновлено: 21:27 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vsu-1879671058.html
"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ
"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ - РИА Новости, 21.06.2023
"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ
Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:56
2023-06-21T21:27
в мире
украина
россия
скотт риттер
владимир зеленский
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.По его словам, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием буферной зоны вокруг них.&quot;У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны&quot;, — заявил Риттер.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
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в мире, украина, россия, скотт риттер, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Зеленский
"Сроки точны": американский разведчик раскрыл, когда провалятся ВСУ

Экс-разведчик Риттер: боевые действия на Украине кончатся к началу осени победой России

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Основная фаза боевых действий на Украине закончится к осени, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
По его словам, попытки Киева контратаковать провалятся, а ответные удары России завершатся освобождением всей территории новых регионов и созданием буферной зоны вокруг них.
«

"У России есть наступательные возможности для этого, и я думаю, что сроки как раз подходят. Я всегда говорил: считаю, что боевой аспект этого конфликта будет завершен к концу лета — началу осени, и я по-прежнему уверен, что эти сроки точны", — заявил Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что контрнаступление ВСУ продвигается "медленнее, чем хотелось бы".
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