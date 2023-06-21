https://ria.ru/20230621/vsu-1879599237.html

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск - РИА Новости, 21.06.2023

Путин заявил о затишье на линии фронта из-за потерь среди украинских войск

На линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике, сообщил президент... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T15:48

2023-06-21T15:48

2023-06-21T16:40

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. На линии фронта сейчас наблюдается "определенное затишье", так как украинские войска понесли серьезные потери в личном составе и технике, сообщил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в эфире "России 24"."Отдельные элементы боевых действий, конечно, имеют место — обстрелы, разведка боем. Пока активных наступательных действий не проводится", — отметил он.Президент сообщил, что сейчас ВСУ, судя по всему, занимаются восстановлением боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших серьезные потери при попытках прорвать российскую оборону."На вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю — я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительные, очень, — наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа", — рассказал Путин.По словам главы государства, среди подбитой техники — танки Leopard, французская колесная бронетехника и американские бронемашины."Горят за милую душу", — подчеркнул президент.Он также добавил, что киевские власти опасаются продолжения таких же масштабных потерь в будущих боях, поскольку это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к потере боеспособности украинской армии в целом. Глава государства отметил, что в сложившейся ситуации "есть над чем подумать"."Но на сегодняшний день мы видим, что этот наступательный потенциал пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить", — указал Путин.При этом президент отдельно подчеркнул, что реализации планов ВСУ помешала самоотверженная боевая работа российских военных."Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов пройти у них нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас", — заключил глава государства.Украинское наступление на Южнодонецком, Запорожском, Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армией ВС России генерал-майора Ивана Попова, — прорыв российской обороны и выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Киев неоднократно называл целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент Владимир Путин сообщил, что ВСУ при наступлении несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, уже на тот момент Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны России на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысячи личного состава убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html

https://ria.ru/20230621/kontrnastuplenie-1879550015.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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"На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления "На данный момент наблюдаем затишье". Путин о ходе украинского контрнаступления 2023-06-21T15:48 true PT3M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр