https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 21.06.2023
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T14:06
2023-06-21T14:06
2023-06-21T17:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", — говорится в сводке.Уточняется, что в районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Новодонецкое и Сторожевое в ДНР, а также Левадное в Запорожской области. При этом удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.На Запорожском направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Новоданиловки и Яблоково. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение колоннам резервистов, которые выдвигались в направлении Лобкового и Каменского. Также они ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Белогорья. Кроме того, в районах Дорожнянки, Гуляйполя и Мирного удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Общие потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили:В свою очередь, на Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила десять атак ВСУ возле Веселого, Георгиевки, Первомайского, Красногоровки, Водяного и Марьинки в ДНР. Противника при этом потерял:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение украинским подразделениям возле Берестового и Кисловки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, в районах Синьковки и Котляровки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:Как уточнили в Минобороны, один украинский солдат сдался в плен.Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:В ведомстве также отметили, что восемь украинских солдат сдались в плен.Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским войскам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 117 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 129 районах. В частности, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях удалось уничтожить склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ. В районе населенного пункта Запасное в Запорожской области российские войска поразили командный пункт украинской 128-й горно-штурмовой бригады.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html
https://ria.ru/20230620/artemovsk-1879411732.html
https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html
https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html
https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879590982_276:0:1716:1080_1920x0_80_0_0_16c327a5ddaae092582e5401e1766651.jpg
Минобороны об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. "В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", – говорится в сводке.
2023-06-21T14:06
true
PT5M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях
Минобороны: ВС России отразили попытки атак украинских войск на трех направлениях
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости.
Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили
в Минобороны.
«
"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", — говорится в сводке.
Уточняется, что в районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Новодонецкое и Сторожевое в ДНР
, а также Левадное в Запорожской области
. При этом удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.
На Запорожском направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Новоданиловки и Яблоково. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение колоннам резервистов, которые выдвигались в направлении Лобкового и Каменского. Также они ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Белогорья. Кроме того, в районах Дорожнянки, Гуляйполя и Мирного удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.
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Общие потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили:
- до 200 военнослужащих;
- восемь танков;
- шесть боевых машин пехоты;
- 13 боевых бронированных машин;
- три автомобиля;
- две гаубицы Д-20;
- гаубица "Мста-Б";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- боевая машина РСЗО "Град".
В свою очередь, на Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила десять атак ВСУ возле Веселого, Георгиевки, Первомайского, Красногоровки
, Водяного и Марьинки в ДНР.
Противника при этом потерял:
- до 400 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей.
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Бойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение украинским подразделениям возле Берестового и Кисловки в Харьковской области
, а также Стельмаховки в ЛНР
. Помимо этого, в районах Синьковки и Котляровки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.
Потери противника составили:
- свыше 40 военнослужащих;
- боевая бронированная машина;
- два пикапа.
Как уточнили в Минобороны, один украинский солдат сдался в плен.
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Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.
Потери противника составили:
- до 135 военнослужащих;
- боевая машина пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- четыре пикапа;
- гаубица Д-30;
- три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
В ведомстве также отметили, что восемь украинских солдат сдались в плен.
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Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским войскам на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- свыше 60 военнослужащих;
- семь автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Акация";
- две гаубицы "Мста-Б";
- артиллерийская установка М777 производства США.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 117 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 129 районах. В частности, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях удалось уничтожить склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ. В районе населенного пункта Запасное в Запорожской области российские войска поразили командный пункт украинской 128-й горно-штурмовой бригады.
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