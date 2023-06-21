https://ria.ru/20230621/vsu-1879552005.html

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях - РИА Новости, 21.06.2023

Минобороны рассказало об отражении атак ВСУ на трех направлениях

Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T14:06

2023-06-21T14:06

2023-06-21T17:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны."В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", — говорится в сводке.Уточняется, что в районе Времевского выступа российская авиация нанесла удары по подразделениям ВСУ возле населенных пунктов Новодонецкое и Сторожевое в ДНР, а также Левадное в Запорожской области. При этом удалось уничтожить танк, боевую машину пехоты и три боевые бронированные машины.На Запорожском направлении группировка войск "Восток" отразила две атаки солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в районах Новоданиловки и Яблоково. Помимо этого, российские бойцы нанесли огневое поражение колоннам резервистов, которые выдвигались в направлении Лобкового и Каменского. Также они ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Белогорья. Кроме того, в районах Дорожнянки, Гуляйполя и Мирного удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Общие потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили:В свою очередь, на Донецком направлении группировка войск "Юг" отразила десять атак ВСУ возле Веселого, Георгиевки, Первомайского, Красногоровки, Водяного и Марьинки в ДНР. Противника при этом потерял:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение украинским подразделениям возле Берестового и Кисловки в Харьковской области, а также Стельмаховки в ЛНР. Помимо этого, в районах Синьковки и Котляровки в Харьковской области, а также Новоселовского в Луганской Народной Республике удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:Как уточнили в Минобороны, один украинский солдат сдался в плен.Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" усилиями авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Площанки, Червонопоповки и Червоной Дибровы в ЛНР, Ямполовки и Григоровки в ДНР. Также на этом направлении удалось пресечь деятельность трех групп диверсантов.Потери противника составили:В ведомстве также отметили, что восемь украинских солдат сдались в плен.Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение украинским войскам на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 117 подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 129 районах. В частности, в ДНР, Запорожской и Харьковской областях удалось уничтожить склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ. В районе населенного пункта Запасное в Запорожской области российские войска поразили командный пункт украинской 128-й горно-штурмовой бригады.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879010427.html

https://ria.ru/20230620/artemovsk-1879411732.html

https://ria.ru/20230620/zapad-1879286752.html

https://ria.ru/20230619/plennyy-1879238620.html

https://ria.ru/20230621/front-1879364517.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

харьковская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны об отражении атак ВСУ на трех направлениях Украинские войска безуспешно пытались атаковать на трех направлениях спецоперации, сообщили в Минобороны. "В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях", – говорится в сводке. 2023-06-21T14:06 true PT5M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, харьковская область, вооруженные силы украины