https://ria.ru/20230621/vsu-1879532038.html

Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны

Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны - РИА Новости, 21.06.2023

Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны

Украинские войска теряют большие силы и средства в ходе контрнаступления, хотя им не удалось пробить даже первую линию российской обороны, заявил командир... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T12:38

2023-06-21T12:38

2023-06-21T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска теряют большие силы и средства в ходе контрнаступления, хотя им не удалось пробить даже первую линию российской обороны, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "Наша первая линия, которая считалась самой слабой, мы видим, какое количество она перемолола иностранных танков, БМП. То есть вся эта техника начала перемалываться, наткнувшись только на первую линию. А представьте себе, у нас есть жесткая линия второго эшелона, которую в принципе эта техника и этот противник вряд ли смогут пройти. Это вопрос однозначный", - сказал Алаудинов. По его словам, ежедневно уничтожается "очень большое" количество украинской техники. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр