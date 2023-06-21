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Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны - РИА Новости, 21.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:38 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vsu-1879532038.html
Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны
Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны - РИА Новости, 21.06.2023
Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны
Украинские войска теряют большие силы и средства в ходе контрнаступления, хотя им не удалось пробить даже первую линию российской обороны, заявил командир... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T12:38
2023-06-21T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска теряют большие силы и средства в ходе контрнаступления, хотя им не удалось пробить даже первую линию российской обороны, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "Наша первая линия, которая считалась самой слабой, мы видим, какое количество она перемолола иностранных танков, БМП. То есть вся эта техника начала перемалываться, наткнувшись только на первую линию. А представьте себе, у нас есть жесткая линия второго эшелона, которую в принципе эта техника и этот противник вряд ли смогут пройти. Это вопрос однозначный", - сказал Алаудинов. По его словам, ежедневно уничтожается "очень большое" количество украинской техники. Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" заявил о высоких потерях ВСУ уже на первой линии обороны

Алаудинов: ВСУ теряют большие силы, но не могут пробить даже первую линию обороны

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
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Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении . Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Украинские войска теряют большие силы и средства в ходе контрнаступления, хотя им не удалось пробить даже первую линию российской обороны, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"Наша первая линия, которая считалась самой слабой, мы видим, какое количество она перемолола иностранных танков, БМП. То есть вся эта техника начала перемалываться, наткнувшись только на первую линию. А представьте себе, у нас есть жесткая линия второго эшелона, которую в принципе эта техника и этот противник вряд ли смогут пройти. Это вопрос однозначный", - сказал Алаудинов. По его словам, ежедневно уничтожается "очень большое" количество украинской техники.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
Подбитый танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Сбывается худшее. Что показало контрнаступление Украины
19 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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