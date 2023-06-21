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Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:38 21.06.2023 (обновлено: 11:35 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vsu-1879496802.html
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии - РИА Новости, 21.06.2023
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии
Украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:38
2023-06-21T11:35
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
апты алаудинов
чеченская республика (чечня)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — рассказал Алаудинов. По его словам, солдаты, у которых проходит действие таких веществ, сдаются в плен. "Более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами", — отметил он. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html
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безопасность, россия, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов, Чеченская республика (Чечня), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии

Алаудинов заявил, что Запад испытывает на украинских военных биологические препараты

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live".
"Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — рассказал Алаудинов.
По его словам, солдаты, у которых проходит действие таких веществ, сдаются в плен. "Более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами", — отметил он.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАпты АлаудиновЧеченская республика (Чечня)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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