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Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии

Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии - РИА Новости, 21.06.2023

Командир "Ахмата" заявил, что ВСУ идут в атаку под действием боевой химии

Украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:38

2023-06-21T10:38

2023-06-21T11:35

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

апты алаудинов

чеченская республика (чечня)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские военные идут в контрнаступление под действием биооружия, которое на них испытывает Запад, заявил командир "Ахмата" Апти Алаудинов в эфире "Соловьев Live". "Они даже этого не скрывают. Блок НАТО по сути сегодня на украинцах испытывает все препараты, которые они произвели, для того чтобы сделать суперсолдата. Это боевая химия. Им украинцев не жалко", — рассказал Алаудинов. По его словам, солдаты, у которых проходит действие таких веществ, сдаются в плен. "Более-менее здравомыслящие командиры уже начали сдаваться в плен целыми отрядами", — отметил он. Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230531/spetsoperatsiya-1875222030.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, апты алаудинов, чеченская республика (чечня), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр