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МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
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11:57 21.06.2023 (обновлено: 12:00 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vstrechi-1879519975.html
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане
Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:57
2023-06-21T12:00
в мире
сирия
мид казахстана
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш. "Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", - сказал он в ходе пленарного заседания по итогам 20-го раунда переговоров в Астане. Он объяснил предложение в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".
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в мире, сирия, мид казахстана
В мире, Сирия, МИД Казахстана
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане

В МИД Казахстана предложили завершить встречи по Сирии в "астанинском" формате

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане
Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Sputnik / Болат Шайхинов
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Здание Министерства иностранных дел Казахстана в Астане. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш.
"Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", - сказал он в ходе пленарного заседания по итогам 20-го раунда переговоров в Астане.
Он объяснил предложение в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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В миреСирияМИД Казахстана
 
 
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