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МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане

МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023

МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане

Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:57

2023-06-21T11:57

2023-06-21T12:00

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сирия

мид казахстана

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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш. "Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", - сказал он в ходе пленарного заседания по итогам 20-го раунда переговоров в Астане. Он объяснил предложение в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".

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в мире, сирия, мид казахстана