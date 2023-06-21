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МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане - РИА Новости, 21.06.2023
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане
Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:57
2023-06-21T11:57
2023-06-21T12:00
в мире
сирия
мид казахстана
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АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш. "Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", - сказал он в ходе пленарного заседания по итогам 20-го раунда переговоров в Астане. Он объяснил предложение в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".
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в мире, сирия, мид казахстана
В мире, Сирия, МИД Казахстана
МИД Казахстана предложил завершить встречи по Сирии в Астане
В МИД Казахстана предложили завершить встречи по Сирии в "астанинском" формате
АСТАНА, 21 июн – РИА Новости. Астана предложила сделать прошедшую 20-ю встречу "астанинских" переговоров по Сирии заключительным раундом встреч в таком формате, заявил замглавы МИД Казахстана Канат Тумыш.
"Мы предлагаем официально объявить 20-ю международную встречу заключительным раундом в рамках "астанинского" процесса по Сирии. Мы просим включить это решение в совместное заявление", - сказал он в ходе пленарного заседания по итогам 20-го раунда переговоров в Астане.
Он объяснил предложение в том числе "возвращением Сирии в арабскую семью".
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