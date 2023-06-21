ФСБ опубликовала документы о развязывании нацистами мировой войны
ФСБ опубликовала документы, доказывающие неизбежность развязывания нацистами мировой войны
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииФотография генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера из дела
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
Фотография генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера из дела. Архивное фото
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, доказывающие неизбежность стремления гитлеровской Германии к мировой войне и проводящие параллель с современными военно-политическими действиями Запада.
Эти материалы спецслужба опубликовала в канун 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны.
Сейчас представлены фотокопии собственноручных показаний пленного генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера – человека, фанатично преданного идеям национал-социлаизма, пользовавшегося особым доверием Гитлера и во время войны с СССР командовавшего, в частности, группами армий "Южная Украина", "Север" и "Центр".
Шернер сдался в плен 15 мая 1945 года американским военным, а те передали его советской стороне.
В своих показаниях, данных сотрудникам советской военной контрразведки "Смерш", Шернер сообщал об обстоятельствах его посвящения в декабре 1940 года в секретный план предстоящего нападения Германии на СССР.
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
1 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
2 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
3 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
4 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
5 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
6 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
1 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
2 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
3 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
4 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
5 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 15 декабря 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
6 из 6
"Если проанализировать мою тогдашнюю точку зрения, то меня менее интересовала общая национал-социалистская программа, чем "чисто солдатские и боевые идеи", именно – возрождение Германии и объединение всех активных элементов на войну. Но как я, так и мои товарищи хотели войны не потому, что нам очень понравились солдатские окопы и свекла первой (мировой) войны, а потому, что Версальский договор поставил нас в совершенно невозможное экономическое положение", - говорил Шернер.
По его словам, национал-социализм был "знаменосцем" надежды на реванш Германии.
"И все мои беседы с товарищами, которые слышали выступления Гитлера… не оставляли никакого сомнения, что стремлением национал-социализма является война", - вспоминал Шернер.
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
1 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
2 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
3 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
4 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
5 из 6
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ РоссииПоказания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
6 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
1 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
2 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
3 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
4 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
5 из 6
Показания генерал-фельдмаршала нацистской Германии Фердинанда Шёрнера, перевод с немецкого. 24 августа 1945
© Предоставлено Центральным архивом ФСБ России
6 из 6
Влияние гитлеровской пропаганды, в том числе против евреев, на германский народ служило психологической подготовкой к войне, добавлял он.
По словам Шернера, союз Третьего рейха с Италией и Японией ("ось Берлин-Рим-Токио") определялся не "идеологическим родством" и не едиными политическими целями – "это было империалистское объявление войны всему миру". "Этот союз оси мог иметь, как следствие, в дальнейшем войну между самими союзниками, потому что, например, Муссолини в Австрии и на Балканах преследовал те же цели, что и Адольф Гитлер. Союз с Японией не был естественным не только по соображениям расового порядка, но и потому, что на китайском рынке резко сталкивались интересы обеих стран", - писал Шернер.
Третий рейх вовсе не собирался следовать советско-германскому договору о ненападении ("пакту Молотова-Риббентропа"), заключенному в Москве 23 августа 1939 года, признавал пленный генерал-фельдмаршал. "Совершенно понятно, что уже в момент подписания договора… налицо было сознательное и ясное намерение – этот договор не выполнять", - указывал он.
"Национал-социалистская политика заключения союзов носила в себе зародыш будущих войн. Это подтверждается еще тем фактом, что наши военные переговоры и соглашения никогда не носили честного, прямого характера", - добавлял Шернер. "Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории", - писал любимец Гитлера.