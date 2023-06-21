https://ria.ru/20230621/voyna-1879505335.html

ФСБ опубликовала документы о развязывании нацистами мировой войны

ФСБ опубликовала документы о развязывании нацистами мировой войны - РИА Новости, 21.06.2023

ФСБ опубликовала документы о развязывании нацистами мировой войны

ФСБ России опубликовала архивные документы, доказывающие неизбежность стремления гитлеровской Германии к мировой войне и проводящие параллель с современными... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:11

2023-06-21T11:11

2023-06-21T11:21

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фсб

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ФСБ России опубликовала архивные документы, доказывающие неизбежность стремления гитлеровской Германии к мировой войне и проводящие параллель с современными военно-политическими действиями Запада. Эти материалы спецслужба опубликовала в канун 82-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны. Сейчас представлены фотокопии собственноручных показаний пленного генерал-фельдмаршала Фердинанда Шернера – человека, фанатично преданного идеям национал-социлаизма, пользовавшегося особым доверием Гитлера и во время войны с СССР командовавшего, в частности, группами армий "Южная Украина", "Север" и "Центр". Шернер сдался в плен 15 мая 1945 года американским военным, а те передали его советской стороне. В своих показаниях, данных сотрудникам советской военной контрразведки "Смерш", Шернер сообщал об обстоятельствах его посвящения в декабре 1940 года в секретный план предстоящего нападения Германии на СССР. "Если проанализировать мою тогдашнюю точку зрения, то меня менее интересовала общая национал-социалистская программа, чем "чисто солдатские и боевые идеи", именно – возрождение Германии и объединение всех активных элементов на войну. Но как я, так и мои товарищи хотели войны не потому, что нам очень понравились солдатские окопы и свекла первой (мировой) войны, а потому, что Версальский договор поставил нас в совершенно невозможное экономическое положение", - говорил Шернер.По его словам, национал-социализм был "знаменосцем" надежды на реванш Германии. "И все мои беседы с товарищами, которые слышали выступления Гитлера… не оставляли никакого сомнения, что стремлением национал-социализма является война", - вспоминал Шернер. Влияние гитлеровской пропаганды, в том числе против евреев, на германский народ служило психологической подготовкой к войне, добавлял он. По словам Шернера, союз Третьего рейха с Италией и Японией ("ось Берлин-Рим-Токио") определялся не "идеологическим родством" и не едиными политическими целями – "это было империалистское объявление войны всему миру". "Этот союз оси мог иметь, как следствие, в дальнейшем войну между самими союзниками, потому что, например, Муссолини в Австрии и на Балканах преследовал те же цели, что и Адольф Гитлер. Союз с Японией не был естественным не только по соображениям расового порядка, но и потому, что на китайском рынке резко сталкивались интересы обеих стран", - писал Шернер. Третий рейх вовсе не собирался следовать советско-германскому договору о ненападении ("пакту Молотова-Риббентропа"), заключенному в Москве 23 августа 1939 года, признавал пленный генерал-фельдмаршал. "Совершенно понятно, что уже в момент подписания договора… налицо было сознательное и ясное намерение – этот договор не выполнять", - указывал он. "Национал-социалистская политика заключения союзов носила в себе зародыш будущих войн. Это подтверждается еще тем фактом, что наши военные переговоры и соглашения никогда не носили честного, прямого характера", - добавлял Шернер. "Национал-социализм мог означать только войну. И любое утверждение о том, что мы не хотели войны, явилось бы только извращением истории", - писал любимец Гитлера.

https://ria.ru/20230526/genotsid-1874474163.html

https://ria.ru/20230506/fotoarkhiv-1869503137.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, ссср, япония, адольф гитлер, фсб