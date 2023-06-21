https://ria.ru/20230621/vorobev-1879678554.html

Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов

Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов - РИА Новости, 21.06.2023

Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов

Особое значение сегодня имеет консолидация, объединение людей всех сфер деятельности, так как без этого объединения и взаимной поддержки невозможно преодолеть... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T21:09

2023-06-21T21:09

2023-06-21T21:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

зарайск

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879677498_0:139:1281:859_1920x0_80_0_0_550c970fc2e8eb2c86bf93c1cf156861.jpg

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особое значение сегодня имеет консолидация, объединение людей всех сфер деятельности, так как без этого объединения и взаимной поддержки невозможно преодолеть вызовы и достичь общих целей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи на территории Зарайского кремля с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храма. "Сейчас особенно важно быть вместе. Вот часто мы говорим "команда". А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Воробьев поблагодарил всех причастных за добрые дела, которые делает церковь для поддержки бойцов, их семей и всех, кто нуждается во внимании и заботе. По данным ведомства, в ходе посещения храма губернатор пообщался с прихожанами и также поблагодарил жителей Зарайска за то, что те замечают преобразования в муниципалитете. Также он подчеркнул, что на них позитивные изменения не закончатся. "Мы Зарайск очень любим, но понимаем, что в каждом городе Подмосковья должны и дальше происходить перемены. Сейчас дороги строим там, где их никогда не было - это удаленные населенные пункты. Ведем благоустройство, работаем над улучшением здравоохранения. Сейчас встречались с жителями и нам сказали: "В Зарайске все красиво, но очень много обветшалых домов в центре города". Действительно, это один из таких заметных вызовов, с которым мы должны справиться. Люди, которые бы приобрели, отремонтировали, восстановили или отреставрировали эти домики, создали бы еще больший комфорт и желание сюда приезжать", - сказал Воробьев.

https://ria.ru/20230621/zaraysk-1879651636.html

московская область (подмосковье)

зарайск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), зарайск, андрей воробьев