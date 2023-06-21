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Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов - РИА Новости, 21.06.2023
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Новости Подмосковья
 
21:09 21.06.2023 (обновлено: 21:10 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vorobev-1879678554.html
Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов
Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов - РИА Новости, 21.06.2023
Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов
Особое значение сегодня имеет консолидация, объединение людей всех сфер деятельности, так как без этого объединения и взаимной поддержки невозможно преодолеть... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T21:09
2023-06-21T21:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарайск
андрей воробьев
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особое значение сегодня имеет консолидация, объединение людей всех сфер деятельности, так как без этого объединения и взаимной поддержки невозможно преодолеть вызовы и достичь общих целей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи на территории Зарайского кремля с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храма. "Сейчас особенно важно быть вместе. Вот часто мы говорим "команда". А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Воробьев поблагодарил всех причастных за добрые дела, которые делает церковь для поддержки бойцов, их семей и всех, кто нуждается во внимании и заботе. По данным ведомства, в ходе посещения храма губернатор пообщался с прихожанами и также поблагодарил жителей Зарайска за то, что те замечают преобразования в муниципалитете. Также он подчеркнул, что на них позитивные изменения не закончатся. "Мы Зарайск очень любим, но понимаем, что в каждом городе Подмосковья должны и дальше происходить перемены. Сейчас дороги строим там, где их никогда не было - это удаленные населенные пункты. Ведем благоустройство, работаем над улучшением здравоохранения. Сейчас встречались с жителями и нам сказали: "В Зарайске все красиво, но очень много обветшалых домов в центре города". Действительно, это один из таких заметных вызовов, с которым мы должны справиться. Люди, которые бы приобрели, отремонтировали, восстановили или отреставрировали эти домики, создали бы еще больший комфорт и желание сюда приезжать", - сказал Воробьев.
https://ria.ru/20230621/zaraysk-1879651636.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), зарайск, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Андрей Воробьев
Воробьев подчеркнул значимость духовного единения в преодолении вызовов

Воробьев подчеркнул особую значимость духовного единения для преодоления любых вызовов

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории Зарайского кремля встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом и священнослужителями
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории Зарайского кремля встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом и священнослужителями - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории Зарайского кремля встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом и священнослужителями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Особое значение сегодня имеет консолидация, объединение людей всех сфер деятельности, так как без этого объединения и взаимной поддержки невозможно преодолеть вызовы и достичь общих целей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи на территории Зарайского кремля с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храма.
«
"Сейчас особенно важно быть вместе. Вот часто мы говорим "команда". А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Воробьев поблагодарил всех причастных за добрые дела, которые делает церковь для поддержки бойцов, их семей и всех, кто нуждается во внимании и заботе. По данным ведомства, в ходе посещения храма губернатор пообщался с прихожанами и также поблагодарил жителей Зарайска за то, что те замечают преобразования в муниципалитете. Также он подчеркнул, что на них позитивные изменения не закончатся.
«
"Мы Зарайск очень любим, но понимаем, что в каждом городе Подмосковья должны и дальше происходить перемены. Сейчас дороги строим там, где их никогда не было - это удаленные населенные пункты. Ведем благоустройство, работаем над улучшением здравоохранения. Сейчас встречались с жителями и нам сказали: "В Зарайске все красиво, но очень много обветшалых домов в центре города". Действительно, это один из таких заметных вызовов, с которым мы должны справиться. Люди, которые бы приобрели, отремонтировали, восстановили или отреставрировали эти домики, создали бы еще больший комфорт и желание сюда приезжать", - сказал Воробьев.
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Андрей Воробьев проверил ход работ по благоустройству в Зарайске
Вчера, 18:35
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскАндрей Воробьев
 
 
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