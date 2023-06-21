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Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:20 21.06.2023 (обновлено: 10:21 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/voennye-1879494237.html
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.06.2023
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин
В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
испания
великобритания
в мире
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Такие силы, которые были брошены, особенно с 4 на 5 июня, с 5 на 6 - вот эти две ночи атаки очень серьезные. Ну и кто против нас был с той стороны - сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, этот как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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донецкая народная республика
испания
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донецкая народная республика, денис пушилин, испания, великобритания, в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Испания, Великобритания, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин

Пушилин: ДНР в начале июня атаковали бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«
"Такие силы, которые были брошены, особенно с 4 на 5 июня, с 5 на 6 - вот эти две ночи атаки очень серьезные. Ну и кто против нас был с той стороны - сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, этот как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".
Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинИспанияВеликобританияВ миреВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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