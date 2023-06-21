https://ria.ru/20230621/voennye-1879494237.html

Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин

Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.06.2023

Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин

В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T10:20

2023-06-21T10:20

2023-06-21T10:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

испания

великобритания

в мире

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Такие силы, которые были брошены, особенно с 4 на 5 июня, с 5 на 6 - вот эти две ночи атаки очень серьезные. Ну и кто против нас был с той стороны - сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, этот как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230601/nato-1875560160.html

донецкая народная республика

испания

великобритания

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донецкая народная республика, денис пушилин, испания, великобритания, в мире, вооруженные силы украины, нато