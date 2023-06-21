https://ria.ru/20230621/voennye-1879494237.html
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин - РИА Новости, 21.06.2023
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин
В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:20
2023-06-21T10:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
испания
великобритания
в мире
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_11a58647444ab95b577df62e84c83de5.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В начале июня ДНР атаковали украинские боевики, обучавшиеся в Великобритании, Испании и Дании, это стало понятно после разговоров с пленными, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Такие силы, которые были брошены, особенно с 4 на 5 июня, с 5 на 6 - вот эти две ночи атаки очень серьезные. Ну и кто против нас был с той стороны - сейчас уже с пленными удалось пообщаться и понять, этот как раз те боевики вооруженных формирований Украины, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live". Украинское контрнаступление на южнодонецком, запорожском и артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230601/nato-1875560160.html
донецкая народная республика
испания
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848333066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf8927291f5296e5478ad675bf829177.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, испания, великобритания, в мире, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Испания, Великобритания, В мире, Вооруженные силы Украины, НАТО
Обучавшиеся на Западе бойцы ВСУ атаковали ДНР в начале июня, заявил Пушилин
Пушилин: ДНР в начале июня атаковали бойцы ВСУ, обучавшиеся в Британии, Испании и Дании