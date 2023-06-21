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Польский офицер откровенно высказался об украинских военных - РИА Новости, 21.06.2023
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05:34 21.06.2023 (обновлено: 08:28 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/voennye-1879473697.html
Польский офицер откровенно высказался об украинских военных
Польский офицер откровенно высказался об украинских военных - РИА Новости, 21.06.2023
Польский офицер откровенно высказался об украинских военных
Украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:34
2023-06-21T08:28
в мире
польша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.Как отметил поручик, обучением украинских солдат в стране занимается множество польских подразделений, поэтому видно, кто именно приезжает для подготовки. "И это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну", - сказал Павелка.По его словам, по поведению "призванных насильно" украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения. "И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно", - заявил офицер, добавив, что это вызывает недовольство польских военных.Как пояснил Павелка, украинцы не заботятся о технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", дали форму, а теперь им надо проходить обучение.Офицер предположил, что некоторые из инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя польскими танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом, могли происходить не случайно. По его мнению, часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести таким образом себе ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях."К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", – резюмировал Павелка.Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на которой видно сорванную с погона башню.
https://ria.ru/20230620/ukraina-1879379328.html
https://ria.ru/20230618/vsu-1879005266.html
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в мире, польша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины
Польский офицер откровенно высказался об украинских военных

Польский офицер Павелка заявил о безразличии насильно призванных в ряды ВСУ на тренировках

© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.
Как отметил поручик, обучением украинских солдат в стране занимается множество польских подразделений, поэтому видно, кто именно приезжает для подготовки. "И это не те ребята, которые подняли руки и сказали: "Да, я хочу на войну", - сказал Павелка.
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По его словам, по поведению "призванных насильно" украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения. "И это одна из причин, почему они не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно", - заявил офицер, добавив, что это вызывает недовольство польских военных.
Как пояснил Павелка, украинцы не заботятся о технике, потому что знают, что их "затащили силой, записали в эту армию", дали форму, а теперь им надо проходить обучение.
Офицер предположил, что некоторые из инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя польскими танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом, могли происходить не случайно. По его мнению, часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести таким образом себе ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях.
"К сожалению, они знают, к чему возвращаются, знают, что они возвращаются во многих случаях, чтобы умереть на этой войне", – резюмировал Павелка.
Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на которой видно сорванную с погона башню.
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