https://ria.ru/20230621/vodozabor-1879616199.html

Новый водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей Приамурья

Новый водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей Приамурья - РИА Новости, 21.06.2023

Новый водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей Приамурья

Новый артезианский водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей и семь социальных объектов села Ивановки, готовность сооружения составляет уже 70%,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:48

2023-06-21T16:48

2023-06-21T16:50

амурская область

общество

амурская область

россия

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Новый артезианский водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей и семь социальных объектов села Ивановки, готовность сооружения составляет уже 70%, сообщает правительство Амурской области. Губернатор Приамурья Василий Орлов в рамках рабочего визита проинспектировал строящиеся объекты ЖКХ в Ивановском муниципальном округе. Помимо водозабора, в селе строят очистные сооружения, их готовность на сегодня составляет около 40%. "Водозабор и очистные сооружения – объекты сложные и очень важные для села. Сдать их планируем в этом году, водозабор будет готов чуть раньше. Работы идут в графике. Новый водозабор позволит значительно улучшить качество питьевой воды в селе. С началом его работы качественную воду получат 3,5 тысячи жителей Ивановки. Помимо жилых домов, к новому водозабору в селе подключат семь социальных объектов", - сказал Орлов. На площадке уже готовы четыре скважины под воду, дизельная электростанция, контрольно-пропускной пункт, станция второго подъема, установлены резервуары для воды. Сейчас строители монтируют электросети и занимаются благоустройством. Параллельно идёт бурение магистрального водовода. Стоимость всех работ - 407 миллионов рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Водозабор планируют сдать осенью текущего года. Стоимость второго объекта – канализационных очистных сооружений – 362 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда президента РФ и регионального бюджета. Здесь подрядчик производит монтаж армированного каркаса биологической станции, сливной станции и распределительной камеры. Одновременно с этим идет поставка оборудования. На строительную площадку уже доставлена арматура для устройства фундаментной части зданий и сооружений объекта, пожарный резервуар.

https://ria.ru/20230531/voda-1875301034.html

https://ria.ru/20230523/priamure-1873611664.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, амурская область, россия, василий орлов (губернатор)