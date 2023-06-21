Новый водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей Приамурья
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июн – РИА Новости. Новый артезианский водозабор обеспечит чистой водой 3,5 тысячи жителей и семь социальных объектов села Ивановки, готовность сооружения составляет уже 70%, сообщает правительство Амурской области.
Губернатор Приамурья Василий Орлов в рамках рабочего визита проинспектировал строящиеся объекты ЖКХ в Ивановском муниципальном округе. Помимо водозабора, в селе строят очистные сооружения, их готовность на сегодня составляет около 40%.
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"Водозабор и очистные сооружения – объекты сложные и очень важные для села. Сдать их планируем в этом году, водозабор будет готов чуть раньше. Работы идут в графике. Новый водозабор позволит значительно улучшить качество питьевой воды в селе. С началом его работы качественную воду получат 3,5 тысячи жителей Ивановки. Помимо жилых домов, к новому водозабору в селе подключат семь социальных объектов", - сказал Орлов.
На площадке уже готовы четыре скважины под воду, дизельная электростанция, контрольно-пропускной пункт, станция второго подъема, установлены резервуары для воды. Сейчас строители монтируют электросети и занимаются благоустройством. Параллельно идёт бурение магистрального водовода. Стоимость всех работ - 407 миллионов рублей. Средства выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Водозабор планируют сдать осенью текущего года.
Стоимость второго объекта – канализационных очистных сооружений – 362 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда президента РФ и регионального бюджета. Здесь подрядчик производит монтаж армированного каркаса биологической станции, сливной станции и распределительной камеры. Одновременно с этим идет поставка оборудования. На строительную площадку уже доставлена арматура для устройства фундаментной части зданий и сооружений объекта, пожарный резервуар.
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