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Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса - РИА Новости, 21.06.2023
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02:56 21.06.2023 (обновлено: 05:19 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/vladivostok-1879468901.html
Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса
Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса - РИА Новости, 21.06.2023
Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса
Четыре маршрутных автобуса сгорели на территории перевозчика во Владивостоке, причины устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T02:56
2023-06-21T05:19
владивосток
россия
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Четыре маршрутных автобуса сгорели на территории перевозчика во Владивостоке, причины устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель мэрии."На территории ВПОПАТ №1 (Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1) произошло возгорание, огнем повреждено четыре автобуса. Сейчас на месте работают службы, устанавливается масштаб повреждений и причины происшествия", - сообщил собеседник.По информации прокуратуры Приморья, возгорание, предварительно, началось около 6.00 среды по местному времени (23.00 вторника по мск). В краевом главке МЧС РИА Новости рассказали, что сообщение о возгорании в автобусном парке на улице Корнилова поступило в 07.25 (00.25 мск) среды."Оперативно на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08.40 (по местному времени - ред.) пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - добавил собеседник из ГУМЧС.В соцсетях распространяется видео пожара: горят несколько стоящих рядом маршрутных автобусов, валит сильный дым. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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владивосток, россия, приморский край, происшествия
Владивосток, Россия, Приморский край, Происшествия
Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

На территории перевозчика во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

© РИА Новости / Ольга Смольская | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Ольга Смольская
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Четыре маршрутных автобуса сгорели на территории перевозчика во Владивостоке, причины устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
«
"На территории ВПОПАТ №1 (Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1) произошло возгорание, огнем повреждено четыре автобуса. Сейчас на месте работают службы, устанавливается масштаб повреждений и причины происшествия", - сообщил собеседник.
По информации прокуратуры Приморья, возгорание, предварительно, началось около 6.00 среды по местному времени (23.00 вторника по мск). В краевом главке МЧС РИА Новости рассказали, что сообщение о возгорании в автобусном парке на улице Корнилова поступило в 07.25 (00.25 мск) среды.
"Оперативно на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08.40 (по местному времени - ред.) пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - добавил собеседник из ГУМЧС.
В соцсетях распространяется видео пожара: горят несколько стоящих рядом маршрутных автобусов, валит сильный дым. По факту происшествия прокуратура начала проверку.
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ВладивостокРоссияПриморский крайПроисшествия
 
 
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