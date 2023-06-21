https://ria.ru/20230621/vladivostok-1879468901.html

Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса - РИА Новости, 21.06.2023

Во Владивостоке сгорели четыре маршрутных автобуса

Четыре маршрутных автобуса сгорели на территории перевозчика во Владивостоке, причины устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель мэрии. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T02:56

2023-06-21T02:56

2023-06-21T05:19

владивосток

россия

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787196161_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_e8fd1d72183b75001e3d6a09efb4dc69.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Четыре маршрутных автобуса сгорели на территории перевозчика во Владивостоке, причины устанавливаются, сообщил РИА Новости представитель мэрии."На территории ВПОПАТ №1 (Владивостокского производственного объединения пассажирского автомобильного транспорта №1) произошло возгорание, огнем повреждено четыре автобуса. Сейчас на месте работают службы, устанавливается масштаб повреждений и причины происшествия", - сообщил собеседник.По информации прокуратуры Приморья, возгорание, предварительно, началось около 6.00 среды по местному времени (23.00 вторника по мск). В краевом главке МЧС РИА Новости рассказали, что сообщение о возгорании в автобусном парке на улице Корнилова поступило в 07.25 (00.25 мск) среды."Оперативно на месте работали огнеборцы. На момент прибытия пожарных горели четыре автобуса. Погибших и пострадавших нет. В 08.40 (по местному времени - ред.) пожар ликвидирован на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются", - добавил собеседник из ГУМЧС.В соцсетях распространяется видео пожара: горят несколько стоящих рядом маршрутных автобусов, валит сильный дым. По факту происшествия прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20230621/pozhar-1879466968.html

владивосток

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владивосток, россия, приморский край, происшествия