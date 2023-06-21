https://ria.ru/20230621/vino-1879473578.html

В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер

В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер - РИА Новости, 21.06.2023

В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер

Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T05:32

2023-06-21T05:32

2023-06-21T05:32

пмэф-2023

эрнест хачатурян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории ниже этой отметки, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу он более чувствительный. Будем подниматься выше - он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку", - заявил он. Так, например, по его словам, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230621/rynok-1879472137.html

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эрнест хачатурян