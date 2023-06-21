Рейтинг@Mail.ru
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер - РИА Новости, 21.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
05:32 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vino-1879473578.html
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер - РИА Новости, 21.06.2023
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:32
2023-06-21T05:32
пмэф-2023
эрнест хачатурян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_234:631:2754:2048_1920x0_80_0_0_494339c60b3901705d9330333698a6f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории ниже этой отметки, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу он более чувствительный. Будем подниматься выше - он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку", - заявил он. Так, например, по его словам, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230621/rynok-1879472137.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_820:598:2754:2048_1920x0_80_0_0_19a52747b75c027952813e852597f27d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эрнест хачатурян
ПМЭФ-2023, Эрнест Хачатурян
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер

Директор Luding Хачатурян: россияне в 2023 году не стали меньше потреблять дорогого вина

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Продажа алкогольной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории ниже этой отметки, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«
"Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу он более чувствительный. Будем подниматься выше - он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку", - заявил он.
Так, например, по его словам, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Зарубежные алкогольные бренды хотят остаться в России, заявил импортер вин
04:44
 
ПМЭФ-2023Эрнест Хачатурян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала