https://ria.ru/20230621/vino-1879473578.html
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер - РИА Новости, 21.06.2023
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T05:32
2023-06-21T05:32
2023-06-21T05:32
пмэф-2023
эрнест хачатурян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_234:631:2754:2048_1920x0_80_0_0_494339c60b3901705d9330333698a6f5.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории ниже этой отметки, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ. "Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу он более чувствительный. Будем подниматься выше - он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку", - заявил он. Так, например, по его словам, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230621/rynok-1879472137.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584467848_820:598:2754:2048_1920x0_80_0_0_19a52747b75c027952813e852597f27d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эрнест хачатурян
ПМЭФ-2023, Эрнест Хачатурян
В России не сократилось потребление дорогих вин, сообщил импортер
Директор Luding Хачатурян: россияне в 2023 году не стали меньше потреблять дорогого вина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Россияне в этом году не стали потреблять меньше дорогого вина из ценового сегмента выше 20 тысяч рублей, лишь 2% из него перешли в первом полугодии в категории ниже этой отметки, рассказал исполнительный директор крупнейшего импортера вин в страну Luding Group Эрнест Хачатурян в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ.
«
"Произошла небольшая пертурбация: из-за большого количества напитков люди переключились на те же вкусы в том же ценовом диапазоне. Средний чек внизу он более чувствительный. Будем подниматься выше - он менее чувствительный. Люди переходят на аналоги по той же самой цене, дистрибьютор на это реагирует, привозит другое. Верхний сегмент не сильно уменьшил потребление, судя по среднему чеку", - заявил он.
Так, например, по его словам, в первом полугодии этого года всего лишь 1-2% из дорогого сегмента перешли в вина стоимостью до 20 тысяч рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступило информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Зарубежные алкогольные бренды хотят остаться в России, заявил импортер вин