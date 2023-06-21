https://ria.ru/20230621/vino-1879469916.html
Импортер вин в Россию исключил пересмотр цен на продукцию в ближайшее время
Импортер вин в Россию исключил пересмотр цен на продукцию в ближайшее время - РИА Новости, 21.06.2023
Импортер вин в Россию исключил пересмотр цен на продукцию в ближайшее время
Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group пока не планирует пересматривать цены на фоне волатильности курса валют, однако продолжит следить за ситуацией для РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T03:26
2023-06-21T03:26
2023-06-21T03:26
пмэф-2023
россия
экономика
эрнест хачатурян
московская биржа
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промсвязьбанк
егор жильников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group пока не планирует пересматривать цены на фоне волатильности курса валют, однако продолжит следить за ситуацией для принятия дальнейшего решения, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ исполнительный директор компании Эрнест Хачатурян. На прошлой неделе, в среду, курс доллара на Московской бирже поднимался выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года. К полудню пятницы рубль вышел в плюс к доллару и компенсировал падение к юаню, хотя в первые часы торгов терял позиции ко всем основным торгуемым валютам. При этом Егор Жильников из Промсвязьбанка поделился мнением, что на данный момент нет значимых драйверов ни для роста, ни для снижения курса американской валюты. Актуальный диапазон курса - 83-85 рублей. "Мы здесь стараемся не впадать в эмоциональный подъем и опущение. Какой-то период времени мы понаблюдаем, как будет двигаться курс, потом примем решение, потому что любой пересмотр цен ведет за собой цикличность и чаще всего приостановку отгрузок. И тут уже мы с нашими партнерами и клиентами-сетями пытаемся выстроить оптимальную историю. Мы говорим: курс вырос и весь рынок это понимает, и, если он будет и дальше расти, конечно, это приведет к изменению цен на продукцию", - заявил Хачатурян. По его словам, на данный момент есть точечные ситуации, где цену поднимает поставщик, а не курс. "Если наши партнеры с этим не согласны, мы предлагаем другой аналог, ищем баланс. Но именно из-за изменения биржевого курса и курса ЦБ мы на данный момент не приостанавливали и не пересматривали цены, но будем за этим наблюдать", - заключил он. В прошлом году Luding повысила отпускные цены на импортный алкоголь минимум на 10%, но позже компания сообщила, что снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/vino-1878499958.html
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россия, экономика, эрнест хачатурян, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), промсвязьбанк, егор жильников
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Эрнест Хачатурян, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Промсвязьбанк, Егор Жильников
Импортер вин в Россию исключил пересмотр цен на продукцию в ближайшее время
Директор Luding Хачатурян исключил пересмотр цен на вино на фоне волатильности курса валют
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн - РИА Новости. Крупнейший импортер вин в Россию Luding Group пока не планирует пересматривать цены на фоне волатильности курса валют, однако продолжит следить за ситуацией для принятия дальнейшего решения, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ исполнительный директор компании Эрнест Хачатурян.
На прошлой неделе, в среду, курс доллара на Московской бирже
поднимался выше 85 рублей впервые с начала апреля 2022 года. К полудню пятницы рубль вышел в плюс к доллару и компенсировал падение к юаню, хотя в первые часы торгов терял позиции ко всем основным торгуемым валютам. При этом Егор Жильников
из Промсвязьбанка
поделился мнением, что на данный момент нет значимых драйверов ни для роста, ни для снижения курса американской валюты. Актуальный диапазон курса - 83-85 рублей.
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"Мы здесь стараемся не впадать в эмоциональный подъем и опущение. Какой-то период времени мы понаблюдаем, как будет двигаться курс, потом примем решение, потому что любой пересмотр цен ведет за собой цикличность и чаще всего приостановку отгрузок. И тут уже мы с нашими партнерами и клиентами-сетями пытаемся выстроить оптимальную историю. Мы говорим: курс вырос и весь рынок это понимает, и, если он будет и дальше расти, конечно, это приведет к изменению цен на продукцию", - заявил Хачатурян.
По его словам, на данный момент есть точечные ситуации, где цену поднимает поставщик, а не курс. "Если наши партнеры с этим не согласны, мы предлагаем другой аналог, ищем баланс. Но именно из-за изменения биржевого курса и курса ЦБ
мы на данный момент не приостанавливали и не пересматривали цены, но будем за этим наблюдать", - заключил он.
В прошлом году Luding повысила отпускные цены на импортный алкоголь минимум на 10%, но позже компания сообщила, что снижает на 10-15% цены на свой ассортимент на фоне укрепления курса рубля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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