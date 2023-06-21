https://ria.ru/20230621/vatikan-1879664536.html

Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины

Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины - РИА Новости, 21.06.2023

Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины

Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T19:07

2023-06-21T19:07

2023-06-21T19:07

ватикан

украина

италия

пьетро паролин

маттео дзуппи

франциск (хорхе марио бергольо)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150096/07/1500960783_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_332cd0c0a62a6ddba5a15ec3e9f9e452.jpg

РИМ, 21 июн – РИА Новости. Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут приняты, заявил в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая на публичном мероприятии в городе Удине на севере Италии. "По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты", - приводит его слова информагентство Ansa. "Весь мир обеспокоен этой войной, и все международное сообщество должно продолжать предлагать перспективы мира. Кроме того, существуют особые инициативы, такие как инициатива Святого престола, который с самого начала заявил о готовности к посредничеству", - отметил кардинал. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как "краткую, но насыщенную". Позднее госсекретарь Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".

https://ria.ru/20230621/braziliya-1879489710.html

ватикан

украина

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, украина, италия, пьетро паролин, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо)