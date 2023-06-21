Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины
Госсекретарь Ватикана кардинал Паролин: надо предлагать "каналы мира" для Украины
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин
Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин . Архивное фото
РИМ, 21 июн – РИА Новости. Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут приняты, заявил в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая на публичном мероприятии в городе Удине на севере Италии.
"По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты", - приводит его слова информагентство Ansa.
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"Весь мир обеспокоен этой войной, и все международное сообщество должно продолжать предлагать перспективы мира. Кроме того, существуют особые инициативы, такие как инициатива Святого престола, который с самого начала заявил о готовности к посредничеству", - отметил кардинал.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как "краткую, но насыщенную". Позднее госсекретарь Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".