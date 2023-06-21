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Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины - РИА Новости, 21.06.2023
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19:07 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/vatikan-1879664536.html
Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины
Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины - РИА Новости, 21.06.2023
Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины
Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T19:07
2023-06-21T19:07
ватикан
украина
италия
пьетро паролин
маттео дзуппи
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут приняты, заявил в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая на публичном мероприятии в городе Удине на севере Италии. "По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты", - приводит его слова информагентство Ansa. "Весь мир обеспокоен этой войной, и все международное сообщество должно продолжать предлагать перспективы мира. Кроме того, существуют особые инициативы, такие как инициатива Святого престола, который с самого начала заявил о готовности к посредничеству", - отметил кардинал. Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как "краткую, но насыщенную". Позднее госсекретарь Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".
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ватикан, украина, италия, пьетро паролин, маттео дзуппи, франциск (хорхе марио бергольо)
Ватикан, Украина, Италия, Пьетро Паролин, Маттео Дзуппи, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Госсекретарь Ватикана заявил, что надо предлагать "каналы мира" для Украины

Госсекретарь Ватикана кардинал Паролин: надо предлагать "каналы мира" для Украины

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин
Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин . Архивное фото
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РИМ, 21 июн – РИА Новости. Необходимо по-прежнему предлагать "каналы мира" в целях урегулирования конфликта на Украине, но пока нет серьезных перспектив, что такие предложения будут приняты, заявил в среду государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, выступая на публичном мероприятии в городе Удине на севере Италии.
"По поводу мира на Украине я питаю реалистичную надежду. В том смысле, что мы должны продолжать предлагать каналы мира с помощью посредничества и добрых услуг, но мне не кажется, что в настоящее время есть большие перспективы, что эти предложения будут приняты", - приводит его слова информагентство Ansa.
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"Весь мир обеспокоен этой войной, и все международное сообщество должно продолжать предлагать перспективы мира. Кроме того, существуют особые инициативы, такие как инициатива Святого престола, который с самого начала заявил о готовности к посредничеству", - отметил кардинал.
Возвращаясь из апостольской поездки в Венгрию 30 апреля, папа Римский Франциск в ходе пресс-конференции на борту самолета сообщил, что Ватикан осуществляет миссию в целях урегулирования конфликта на Украине. 20 мая Святой престол объявил, что понтифик поручил главе Епископской конференции Италии кардиналу Маттео Дзуппи провести "миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности в конфликте на Украине". В начале июня Дзуппи совершил поездку в Киев, которую Ватикан охарактеризовал как "краткую, но насыщенную". Позднее госсекретарь Паролин отметил, что по идее папы Франциска эта "миссия должна быть осуществлена в двух столицах".
 
ВатиканУкраинаИталияПьетро ПаролинМаттео ДзуппиФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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