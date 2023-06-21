https://ria.ru/20230621/upolnomochennyy-1879461838.html

ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов

ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 21.06.2023

ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов

ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, соответствующий... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T00:06

2023-06-21T00:06

2023-06-21T00:06

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лдпр

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова. "С учетом изложенного проектом федерального закона "Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации" предусматривается введение должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и ветеранов (далее - уполномоченный), а также должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов в субъекте Российской Федерации, определение их правового положения, основных задач и компетенции", — сообщается в тексте пояснительный записки. Проект предлагает установить, что уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов — государственный орган, обеспечивающий гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов. Согласно проекту, уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов, участвует в рассмотрении дел арбитражными судами, в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения, посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания. Законопроект также предусматривает создание такой должности субъектами РФ. Согласно пояснительным материалам, деятельность уполномоченного по правам инвалидов и ветеранов дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов таких категорий. "Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по защите прав и законных интересов инвалидов и ветеранов", — уточняется в пояснительных материалах. В заключении правительства отмечается, что предлагаемые изменения приведут к дублированию функций уже существующих институтов, "дополнительного регулирования данного вопроса не требуется".

https://ria.ru/20230613/neyroset-1877825102.html

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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество