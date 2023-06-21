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ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 21.06.2023
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00:06 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/upolnomochennyy-1879461838.html
ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов - РИА Новости, 21.06.2023
ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов
ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, соответствующий... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T00:06
2023-06-21T00:06
россия
ярослав нилов
лдпр
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова. "С учетом изложенного проектом федерального закона "Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации" предусматривается введение должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и ветеранов (далее - уполномоченный), а также должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов в субъекте Российской Федерации, определение их правового положения, основных задач и компетенции", — сообщается в тексте пояснительный записки. Проект предлагает установить, что уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов — государственный орган, обеспечивающий гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов. Согласно проекту, уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов, участвует в рассмотрении дел арбитражными судами, в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения, посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания. Законопроект также предусматривает создание такой должности субъектами РФ. Согласно пояснительным материалам, деятельность уполномоченного по правам инвалидов и ветеранов дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов таких категорий. "Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по защите прав и законных интересов инвалидов и ветеранов", — уточняется в пояснительных материалах. В заключении правительства отмечается, что предлагаемые изменения приведут к дублированию функций уже существующих институтов, "дополнительного регулирования данного вопроса не требуется".
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россия, ярослав нилов, лдпр, госдума рф, общество
Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Госдума РФ, Общество
ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по правам инвалидов

ЛДПР предложила ввести должность уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается ввести должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав инвалидов и ветеранов, соответствующий законопроект размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова.
«
"С учетом изложенного проектом федерального закона "Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов в Российской Федерации" предусматривается введение должности уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав инвалидов и ветеранов (далее - уполномоченный), а также должности уполномоченного по защите прав инвалидов и ветеранов в субъекте Российской Федерации, определение их правового положения, основных задач и компетенции", — сообщается в тексте пояснительный записки.
Проект предлагает установить, что уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов — государственный орган, обеспечивающий гарантии государственной защиты прав и законных интересов инвалидов и ветеранов.
Согласно проекту, уполномоченный по правам инвалидов и ветеранов рассматривает жалобы инвалидов и ветеранов, участвует в рассмотрении дел арбитражными судами, в уголовном судопроизводстве, имеет право запрашивать и получать необходимые документы и сведения, посещать места содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также учреждения, исполняющие наказания.
Законопроект также предусматривает создание такой должности субъектами РФ.
Согласно пояснительным материалам, деятельность уполномоченного по правам инвалидов и ветеранов дополняет существующие средства защиты прав и законных интересов таких категорий.
"Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по защите прав и законных интересов инвалидов и ветеранов", — уточняется в пояснительных материалах.
В заключении правительства отмечается, что предлагаемые изменения приведут к дублированию функций уже существующих институтов, "дополнительного регулирования данного вопроса не требуется".
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