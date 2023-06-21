https://ria.ru/20230621/ukraina-1879687103.html
Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW
Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW - РИА Новости, 21.06.2023
Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW
Украина заверила на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией,... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T23:01
2023-06-21T23:01
2023-06-21T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
human rights watch
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg
ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Украина заверила на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией, говорится в пресс-релизе по окончании заседания. Третьего февраля на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. "Что касается предполагаемого применения противопехотных мин ее (Украины – ред.) вооруженными силами в 2022 году, Украина заявила, что у нее нет информации, которая могла бы подтвердить эти утверждения. "Мы серьезно относимся к любым заявлениям о предполагаемом нарушении применения противопехотных мин в юрисдикции или под контролем Украины", - заявил украинский чиновник из министерства обороны. Украина заявила, что будет работать над расследованием выдвинутых претензий", - сказано в документе. Пресс-служба Оттавской конвенции добавляет, что представители минобороны Украины заверили, что Киев даже не пытался использовать это запрещенное оружие в своем конфликте против России. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230619/donbass-1879122224.html
https://ria.ru/20230619/donetsk-1879096508.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dda2cc2ae33332de9f84291a8e1e3be3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, human rights watch, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, ООН, Human Rights Watch, Киев, Россия
Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW
Украина заявила, что не применяет запрещенные мины "Лепесток", вопреки данным отчета HWR
ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Украина заверила на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией, говорится в пресс-релизе по окончании заседания.
Третьего февраля на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch
, в котором говорится, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией. Ранее постпредство РФ при ООН
распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе
. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
В ДНР при взрыве сброшенной ВСУ мины погибла девочка
"Что касается предполагаемого применения противопехотных мин ее (Украины – ред.) вооруженными силами в 2022 году, Украина заявила, что у нее нет информации, которая могла бы подтвердить эти утверждения. "Мы серьезно относимся к любым заявлениям о предполагаемом нарушении применения противопехотных мин в юрисдикции или под контролем Украины", - заявил украинский чиновник из министерства обороны. Украина заявила, что будет работать над расследованием выдвинутых претензий", - сказано в документе.
Пресс-служба Оттавской конвенции добавляет, что представители минобороны Украины заверили, что Киев даже не пытался использовать это запрещенное оружие в своем конфликте против России.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР
в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
В Донецке мирный житель получил ранение при подрыве на мине "Лепесток"