https://ria.ru/20230621/ukraina-1879687103.html

Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW

Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW - РИА Новости, 21.06.2023

Украина заявила, что не применяет мины "Лепесток", вопреки отчету HRW

Украина заверила на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией,... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T23:01

2023-06-21T23:01

2023-06-21T23:05

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ЖЕНЕВА, 21 июн – РИА Новости. Украина заверила на ежегодном заседании Оттавской конвенции по запрещению противопехотных мин в Женеве, что она не использует их в конфликте с Россией, говорится в пресс-релизе по окончании заседания. Третьего февраля на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил оружие, запрещенное в соответствии с конвенцией. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. "Что касается предполагаемого применения противопехотных мин ее (Украины – ред.) вооруженными силами в 2022 году, Украина заявила, что у нее нет информации, которая могла бы подтвердить эти утверждения. "Мы серьезно относимся к любым заявлениям о предполагаемом нарушении применения противопехотных мин в юрисдикции или под контролем Украины", - заявил украинский чиновник из министерства обороны. Украина заявила, что будет работать над расследованием выдвинутых претензий", - сказано в документе. Пресс-служба Оттавской конвенции добавляет, что представители минобороны Украины заверили, что Киев даже не пытался использовать это запрещенное оружие в своем конфликте против России. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230619/donbass-1879122224.html

https://ria.ru/20230619/donetsk-1879096508.html

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в мире, украина, оон, human rights watch, киев, россия