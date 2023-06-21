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Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро - РИА Новости, 21.06.2023
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20:53 21.06.2023
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879676459.html
Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро
Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро - РИА Новости, 21.06.2023
Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро
Украина до конца 2023 года надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики, сообщил РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T20:53
2023-06-21T20:53
экономика
украина
лондон
восточная европа
денис шмыгаль
европейский банк реконструкции и развития
европейский (банк)
укрэнерго
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина до конца 2023 года надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики, сообщил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 миллионов евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между банком и "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогазом", - написал Шмыгаль в телеграм-канале. Как утверждает премьер, банк в том числе окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности, даст ресурсы для обеспечения стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии. Ранее ЕБРР сообщал, что выделит украинскому агропромышленному холдингу "АСТАРТА" 30 миллионов долларов. ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
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экономика, украина, лондон, восточная европа, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, европейский (банк), укрэнерго
Экономика, Украина, Лондон, Восточная Европа, Денис Шмыгаль, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский (банк), Укрэнерго
Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро

Премьер Украины: мы надеемся получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге
Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского банка реконструкции и развития в Люксембурге. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина до конца 2023 года надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики, сообщил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 миллионов евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между банком и "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогазом", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.
Как утверждает премьер, банк в том числе окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности, даст ресурсы для обеспечения стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии.
Ранее ЕБРР сообщал, что выделит украинскому агропромышленному холдингу "АСТАРТА" 30 миллионов долларов.
ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.
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Зеленский предложил Украину в качестве поставщика зеленой энергии для ЕС
Вчера, 14:37
 
ЭкономикаУкраинаЛондонВосточная ЕвропаДенис ШмыгальЕвропейский банк реконструкции и развитияЕвропейский (банк)Укрэнерго
 
 
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