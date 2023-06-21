https://ria.ru/20230621/ukraina-1879676459.html

Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро

Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро - РИА Новости, 21.06.2023

Украина надеется получить от Европейского банка еще 600 миллионов евро

Украина до конца 2023 года надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики, сообщил РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:53

2023-06-21T20:53

2023-06-21T20:53

экономика

украина

лондон

восточная европа

денис шмыгаль

европейский банк реконструкции и развития

европейский (банк)

укрэнерго

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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Украина до конца 2023 года надеется получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) еще 600 миллионов евро для восстановления энергетики, сообщил в среду премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "ЕБРР поддержит украинскую энергетику на 600 миллионов евро уже в этом году. Сегодня подписали ряд меморандумов между банком и "Укргидроэнерго", "Укрэнерго" и "Нафтогазом", - написал Шмыгаль в телеграм-канале. Как утверждает премьер, банк в том числе окажет помощь в восстановлении и модернизации гидроэлектростанций, усилении их надежности и эффективности, даст ресурсы для обеспечения стабильной и бесперебойной передачи и диспетчеризации электроэнергии. Ранее ЕБРР сообщал, что выделит украинскому агропромышленному холдингу "АСТАРТА" 30 миллионов долларов. ЕБРР - крупнейший международный институт со штаб-квартирой в Лондоне, созданный в 1991 году для развития рыночной экономики в странах переходного периода, сегодня проводит операции в различных секторах экономики и бизнеса в 36 странах Центральной и Восточной Европы, СНГ, Центральной Азии и Северной Африки. С момента своего создания он инвестировал свыше 180 миллиардов евро в более чем 6,6 тысячи различных проектов.

https://ria.ru/20230621/energiya-1879559895.html

украина

лондон

восточная европа

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экономика, украина, лондон, восточная европа, денис шмыгаль, европейский банк реконструкции и развития, европейский (банк), укрэнерго