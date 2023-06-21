https://ria.ru/20230621/ukraina-1879647723.html

Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС

Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС - РИА Новости, 21.06.2023

Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС

Военно-воздушные силы Украины несут большие потери при попытках контрнаступления, передает немецкий телеканал Ntv. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T18:22

2023-06-21T18:22

2023-06-21T18:44

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины несут большие потери при попытках контрнаступления, передает немецкий телеканал Ntv."Авиационные части являются важной составляющей проводящегося украинского контрнаступления. Но потери в воздухе велики", — говорится в сообщении. Как заявили сами украинские пилоты, их истребители проигрывают российским в техническом аспекте."Мы потеряли много молодых пилотов в нашей бригаде. Это нас научило тому, что мы должны что-то менять. Теперь мы каждый день пытаемся летать не так, как вчера", — сообщил в интервью телеканалу военнослужащий Алексей. По его словам, в бою уже погибли его второй пилот и командир эскадрильи. Алексей подчеркнул, что для него было шоком видеть, "как взрывается его коллега". Он отметил, что в такой ситуации очень сложно снова сесть за штурвал.Сегодня начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР. Он подчеркнул, что противник понес значительные потери. На прошлой неделе члены экипажа танка Leopard 2, расквартированного вблизи фронта, сообщили немецкому изданию Der Spiegel, что украинские военные, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин. По их словам, солдаты ВСУ боятся идти в бой с российской армией.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска несут большие потери и не достигли успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр