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Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС - РИА Новости, 21.06.2023
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18:22 21.06.2023 (обновлено: 18:44 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879647723.html
Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС
Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС - РИА Новости, 21.06.2023
Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС
Военно-воздушные силы Украины несут большие потери при попытках контрнаступления, передает немецкий телеканал Ntv. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T18:22
2023-06-21T18:44
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины несут большие потери при попытках контрнаступления, передает немецкий телеканал Ntv."Авиационные части являются важной составляющей проводящегося украинского контрнаступления. Но потери в воздухе велики", — говорится в сообщении. Как заявили сами украинские пилоты, их истребители проигрывают российским в техническом аспекте."Мы потеряли много молодых пилотов в нашей бригаде. Это нас научило тому, что мы должны что-то менять. Теперь мы каждый день пытаемся летать не так, как вчера", — сообщил в интервью телеканалу военнослужащий Алексей. По его словам, в бою уже погибли его второй пилот и командир эскадрильи. Алексей подчеркнул, что для него было шоком видеть, "как взрывается его коллега". Он отметил, что в такой ситуации очень сложно снова сесть за штурвал.Сегодня начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР. Он подчеркнул, что противник понес значительные потери. На прошлой неделе члены экипажа танка Leopard 2, расквартированного вблизи фронта, сообщили немецкому изданию Der Spiegel, что украинские военные, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин. По их словам, солдаты ВСУ боятся идти в бой с российской армией.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска несут большие потери и не достигли успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
https://ria.ru/20230620/su-25-1879262259.html
https://ria.ru/20230619/ukraina-1878620458.html
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россия, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Немецкий телеканал сообщил о больших потерях украинских ВВС

Немецкий телеканал Ntv: ВВС Украины несут большие потери и пребывают в шоковом состоянии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 в Херсонской области. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины несут большие потери при попытках контрнаступления, передает немецкий телеканал Ntv.
"Авиационные части являются важной составляющей проводящегося украинского контрнаступления. Но потери в воздухе велики", — говорится в сообщении.
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Как заявили сами украинские пилоты, их истребители проигрывают российским в техническом аспекте.
"Мы потеряли много молодых пилотов в нашей бригаде. Это нас научило тому, что мы должны что-то менять. Теперь мы каждый день пытаемся летать не так, как вчера", — сообщил в интервью телеканалу военнослужащий Алексей.
По его словам, в бою уже погибли его второй пилот и командир эскадрильи. Алексей подчеркнул, что для него было шоком видеть, "как взрывается его коллега". Он отметил, что в такой ситуации очень сложно снова сесть за штурвал.
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Сегодня начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы России сорвали наступление украинских войск на Торском направлении в ДНР. Он подчеркнул, что противник понес значительные потери.
На прошлой неделе члены экипажа танка Leopard 2, расквартированного вблизи фронта, сообщили немецкому изданию Der Spiegel, что украинские военные, участвующие в контрнаступлении в районе Запорожья, имитируют поломки своих боевых машин. По их словам, солдаты ВСУ боятся идти в бой с российской армией.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях началось 4 июня. При этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. На встрече с военкорами 13 июня Владимир Путин сообщил, что украинские войска несут большие потери и не достигли успеха ни на одном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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