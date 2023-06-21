https://ria.ru/20230621/ukraina-1879629040.html

Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger

Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger - РИА Новости, 21.06.2023

Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger

Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T17:28

2023-06-21T17:28

2023-06-21T18:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

латвия

кришьянис кариньш

ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне."Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, <...> мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — сказал он.Кариньш также отметил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом один процент пошел на военные нужды. Кроме того, в стране тренируют солдат ВСУ, в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, добавил премьер.Латвия в начале февраля 2022 года передала Украине системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации Рига направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом прибалтийская страна также передала четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230614/ocheredi-1877937665.html

https://ria.ru/20230309/latviya-1856647775.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, латвия, кришьянис кариньш, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины