https://ria.ru/20230621/ukraina-1879629040.html
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger - РИА Новости, 21.06.2023
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:28
2023-06-21T17:28
2023-06-21T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
кришьянис кариньш
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне."Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, <...> мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — сказал он.Кариньш также отметил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом один процент пошел на военные нужды. Кроме того, в стране тренируют солдат ВСУ, в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, добавил премьер.Латвия в начале февраля 2022 года передала Украине системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации Рига направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом прибалтийская страна также передала четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230614/ocheredi-1877937665.html
https://ria.ru/20230309/latviya-1856647775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, латвия, кришьянис кариньш, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, Кришьянис Кариньш, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
Премьер Кариньш: Латвия отдала Украине все свои Stinger и скоро отправит все вертолеты
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.
"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, <...> мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — сказал он.
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Кариньш также отметил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом один процент пошел на военные нужды. Кроме того, в стране тренируют солдат ВСУ, в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, добавил премьер.
Латвия в начале февраля 2022 года передала Украине системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации Рига направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом прибалтийская страна также передала четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров
также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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