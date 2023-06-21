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Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger - РИА Новости, 21.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 21.06.2023 (обновлено: 18:02 21.06.2023)
https://ria.ru/20230621/ukraina-1879629040.html
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger - РИА Новости, 21.06.2023
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger
Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в... РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T17:28
2023-06-21T18:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
латвия
кришьянис кариньш
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне."Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, &lt;...&gt; мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — сказал он.Кариньш также отметил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом один процент пошел на военные нужды. Кроме того, в стране тренируют солдат ВСУ, в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, добавил премьер.Латвия в начале февраля 2022 года передала Украине системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации Рига направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом прибалтийская страна также передала четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230614/ocheredi-1877937665.html
https://ria.ru/20230309/latviya-1856647775.html
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в мире, украина, латвия, кришьянис кариньш, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Латвия, Кришьянис Кариньш, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины
Премьер Латвии заявил, что страна отдала Украине все свои Stinger

Премьер Кариньш: Латвия отдала Украине все свои Stinger и скоро отправит все вертолеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Архивное фото
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Латвия отдала Украине все свои ракеты Stinger, а скоро отправит все имеющиеся вертолеты, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш на конференции в Лондоне.
"Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолетов, <...> мы пошлем их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят", — сказал он.
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Кариньш также отметил, что правительство Латвии потратило более 1,3 процента ВВП на помощь Киеву, при этом один процент пошел на военные нужды. Кроме того, в стране тренируют солдат ВСУ, в этом году подготовку прошли около трех тысяч человек, добавил премьер.
Латвия в начале февраля 2022 года передала Украине системы противовоздушной обороны Stinger. После начала российской спецоперации Рига направила Киеву автоматы Калашникова, тепловизоры, боеприпасы, снаряжение и сухие пайки. Летом прибалтийская страна также передала четыре вертолета и объявила краудфандинговый сбор на турецкие беспилотники Bayraktar для Украины, но не собрала нужной суммы.
Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛатвияКришьянис КариньшСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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