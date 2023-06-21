https://ria.ru/20230621/ukraina-1879615706.html

В Киеве считают, что Израиль может помочь Украине защитить небо от дронов

В Киеве считают, что Израиль может помочь Украине защитить небо от дронов - РИА Новости, 21.06.2023

В Киеве считают, что Израиль может помочь Украине защитить небо от дронов

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что именно Израиль может помочь Украине защититься от дронов. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T16:46

2023-06-21T16:46

2023-06-21T16:46

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что именно Израиль может помочь Украине защититься от дронов. "Считаю, что сегодня именно Израиль может помочь Украине в вопросе защиты от иранских дронов. И мы очень надеемся на создание совместной инициативы по этому поводу", – сказал Ермак во время онлайн-встречи с представителями еврейских организаций и израильских СМИ. Его слова приводит сайт офиса Зеленского. Ермак также призвал участников встречи содействовать усилению военной помощи Киеву со стороны Израиля. Ранее Ермак упрекнул правительство Израиля в "нейтралитете" по поводу конфликта на Украине и призвал оказывать больше помощи Киеву. Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства еврейского государства последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 22 декабря назвал заявления о передаче беспилотников РФ необоснованными и вновь подтвердил, что Тегеран не передавал дроны какой-либо стороне конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20230619/tanki-1879209807.html

https://ria.ru/20230607/ges-1876682144.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, израиль, украина, андрей ермак, ситуация в днр и лнр